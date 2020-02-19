За один день трое российских полицейских свели счеты с жизнью

В России 17 февраля почти одновременно свели счеты с жизнью трое сотрудников МВД — двое в Красноярском крае и один в Рязанской области. (Работать в полиции не так просто, требования к сотрудникам правоохранительных органов предъявляются серьезные, у многих просто психика не выдерживает... - прим. МГ.)

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В отделе МВД по Богучанскому району Красноярского края погиб штатный психолог, который следил за душевным здоровьем силовиков.

Второй в регионе случай произошел в межрайонном отделе «Канский», личность погибшего не раскрывается.

В городе Скопин Рязанской области трагедия потрясла ряды ГИБДД, руки на себя наложил командир взвода ДПС. Коллеги вспомнили о недавнем визите к нему сотрудников отдела собственной безопасности. Инспектора подозревали в получении взятки, сообщает Lenta.Ru со ссылкой на telegram-канал проекта «Омбудсмен полиции».

Отмечается, что каждый год в рядах российской полиции происходит около 40-50 случаев суицида.

По инф. rosbalt.ru

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