Яркое платье Меланьи Трамп сравнили с нарядом клоуна

Критике в Сети подверглась первая леди США Меланья Трамп. Пользователям Интернета пришелся не по вкусу наряд, в котором она вместе с мужем прибыла на саммит G7 во Францию.

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Меланья надела ярко-желтое платье с крупными бело-розовыми цветами.

«Это отсылка к «желтым жилетам», — пошутил один из пользователей. Другой назвал платье «занавеской». «Цветы на платье похожи на дольки редиса или костюм клоуна из McDonaldʼs», — сыронизировали в Сети.

По инф. rosbalt.ru

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