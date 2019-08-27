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Яркое платье Меланьи Трамп сравнили с нарядом клоуна
По инф. rosbalt.ru   
27 Августа 2019 г.
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Критике в Сети подверглась первая леди США Меланья Трамп. Пользователям Интернета пришелся не по вкусу наряд, в котором она вместе с мужем прибыла на саммит G7 во Францию.

Платье Меланьи Трамп сравнили с нарядом клоуна


Меланья надела ярко-желтое платье с крупными бело-розовыми цветами.

«Это отсылка к «желтым жилетам», — пошутил один из пользователей. Другой назвал платье «занавеской». «Цветы на платье похожи на дольки редиса или костюм клоуна из McDonaldʼs», — сыронизировали в Сети.

По инф. rosbalt.ru

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