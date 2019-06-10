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Якутский пенсионер устроил жестокую бойню в дачном поселке
По инф. polit.ru   
10 Июня 2019 г.
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Пенсионер из Нерюнгринского района Якутии в ходе конфликта с соседями по даче убил трех человек — 38-летнего мужчину, его 39-летнюю беременную жену и их 14-летнюю дочь. Инцидент произошел накануне, 9 июня.

«В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции и Росгвардии подозреваемый был установлен и блокирован в одном из домов в районе дач поселка Угольный», — говорится в сообщении якутского УМВД.

В пресс-службе ведомства уточнили, что пенсионер после приезда полиции несколько раз выстрелил в сторону сотрудников МВД, а затем совершил самоубийство. Среди полицейских пострадавших нет.

Расследование случившегося проводит Следственный комитет Якутии.

Polit.ru

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