«Всех убрала эта Алла»: Михаил Муромов обвинил Пугачёву в крахе своей карьеры

В этом году главному холостяку отечественного шоу-бизнеса – Михаилу Муромову – стукнет 70 лет. Впрочем, несмотря на возраст, певец не увядает.

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– У меня любовь есть всегда: порой ее даже слишком много! – говорит Михаил. – Что поделать: такой организм. Я имею в виду не высокие отношения, а самую настоящую интимную близость. У меня все, как надо! Вчера ко мне приезжала женщина, которая искала со мной встречи 35 лет! Вы можете себе представить? Все это время она звонила по телефонам, указанным на сайте и дисках. Но мой директор никак меня с ней не соединяла. И вот спустя столько лет она наконец-то смогла меня найти. Мы прекрасно провели время. Потом она уехала, пришла соседка. Ей тоже уделил время...



Муромов уверяет, что возрастного ценза для него не существует. Среди его любовниц не только женщины в возрасте, но и молодые девушки. Те тоже не могут устоять перед харизматичным певцом:



– Возраст моих девушек – от 20 до 70 лет, – заявляет артист. – Как правило, они сами приезжают, а я не отказываю. Потому что без интимной жизни не мыслю существования.



– Я живу очень насыщенной жизнью, – продолжает певец. – Скучать не приходится. Люблю ловить рыбу. Раньше ездил на охоту, сейчас – нет. Не могу убивать живых зверей. Жалко! У меня много концертов! Иногда я беру с собой других артистов. Периодически выступаю с Азизой. Как я за нее боролся, когда случилась эта история с Тальковым! Все на нее набросились, но я-то знал: она ни в чем не виновата. В конце 80-х за ней пытался ухаживать Филипп Киркоров. Им в то время руководил его отец. Бедрос знал, куда и к кому его приткнуть. И вот однажды он сказал ему: «Фас за Азизой!» Она же тогда была на самом взлете. Ее хит – «Милый мой, твоя улыбка» – гремел отовсюду. И вот Филипп стал за ней бегать. Но Азиза ему не отвечала взаимностью. Тогда она была распустившейся хризантемой! Азиза и сейчас совершенно изумительная артистка. Таких мало, а что Киркоров? У него только костюмированное шоу – и всё!



С Аллой Пугачевой у Михаила Муромова всегда были непростые отношения. По словам певца, Примадонна в свое время распорядилась, чтобы его не показывали по телевизору. Потому как боялась серьезной конкуренции.



– Она платила деньги, чтобы меня не показывали по телевизору, – говорит Муромов. – У нее были люди, которые работали на телевидении. И она им платила зарплату. Они выполняли ее поручения. Ей не нужны были звезды.



– Но ведь Алла всегда любила мужчин. Как она могла устоять перед вашей харизмой?



– Она любила тех мужчин, которые ей делали шаги вперед. Стефанович, Кузьмин, Челобанов. Кто такая Алла вообще? Всех убрала эта Алла.

По инф. sobesednik.ru

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