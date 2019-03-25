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Все обошлось: молния ударила в лайнер "Победы"
По инф. rosbalt.ru   
25 Марта 2019 г.
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Грозовая молния попала в самолет, вылетевший из Казани в Сочи.

Все обошлось: молния ударила в лайнер "Победы"

ЧП случилось с лайнером авиакомпании «Победа» в субботу утром. Молния ударила по воздушному судну при заходе на посадку в 35 км от сочинского аэропорта.

Как сообщает пресс-служба международного аэропорта в Сочи, посадка прошла благополучно. Лайнер после осмотра техниками отправился в московский аэропорт «Внуково», а пассажиры вылетели в столицу другими рейсами.

По инф. rosbalt.ru

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