Все обошлось: молния ударила в лайнер "Победы"

Грозовая молния попала в самолет, вылетевший из Казани в Сочи.

ЧП случилось с лайнером авиакомпании «Победа» в субботу утром. Молния ударила по воздушному судну при заходе на посадку в 35 км от сочинского аэропорта.

Как сообщает пресс-служба международного аэропорта в Сочи, посадка прошла благополучно. Лайнер после осмотра техниками отправился в московский аэропорт «Внуково», а пассажиры вылетели в столицу другими рейсами.

Не по себе: в России растет число авиапроисшествий

По инф. rosbalt.ru

Загрузка...

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ