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Не по себе: в России растет число авиапроисшествий
По инф. rosbalt.ru   
20 Марта 2019 г.
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В России в прошлом году произошло 42 авиапроисшествия (в том числе 22 авиакатастрофы), в которых погибли 128 человек. При этом 71 человек погиб в одной трагедии: крушении в феврале 2018 года Ан-148 в под Москвой. Данные приведены в отчете Межгосударственного авиационного комитета (МАК). В 2017 году было 39 авиапроисшествий, в которых погиб 51 человек.

В России в прошлом году произошло 42 авиапроисшествия (в том числе 22 авиакатастрофы), в которых погибли 128 человек.

Как пишет «Коммерсант», РФ — лидер по количеству жертв и авиапроисшествий среди стран-подписантов Соглашения о гражданской авиации и использовании воздушного пространства. На Украине в 2018 году зафиксировано 8 авиапроисшествий, погибли 24 человека. В Молдавии восемь человек погибли в одной авиакатастрофе. В Казахстане зафиксировали 6 авиапроисшествий, в Белоруссии — лишь одно, и в обеих странах погибших не было.

Глава МАК Сергей Зайко рассказал, что количество авиапроисшествий на 1 млн полетов в коммерческой авиации в СНГ составляет 4,13, а в Северной Америке — 0,57, в Европе — 0,67. Хуже, чем в России, дела обстоят только в Африке — 6,87.

По инф. rosbalt.ru

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