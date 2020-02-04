Врачи поделились списком продуктов, нарушающих пищеварение

Обработанные пищевые продукты, в которых содержится много трансжиров, нарушают пищеварение и провоцируют воспалительную реакцию в организме. Об этом предупреждают британские медики, пишет Express.

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По их словам, исключить из рациона питания следует продукты с содержанием рафинированного сахара. Нельзя есть в большом количестве красное мясо, так как в нем много насыщенных жиров, которые повышают уровень холестерина и приводят к воспалению. Также вызывать воспалительную реакцию могут сыр и молочные продукты с высоким содержанием жира. Кроме того, они содержат специфический тип белка, способный усиливать боль при артрите.

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По инф. rosbalt.ru

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