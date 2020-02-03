Острая пища - здоровая пища? Или все-таки нет? 

Острые специи возбуждают аппетит и создают ощущение тепла. Пряные и острые блюда есть практически в любой национальной кухне. Но стоит ли есть такую пищу постоянно?

Острая пища улучает пищеварение, но противопоказана при обострениях болезней ЖКТ

Давайте взвесим все «за» и «против».

Острая еда: аргументы «за»

Многочисленные исследования показывают, что добавление некоторых специй делает еду более здоровой – в том числе и тех, что по праву считаются самыми «огненными». Чем же они полезны?

Помогают похудеть. Острый перец содержит капсаицин, который ускоряет обмен веществ. Никакого волшебства: это вещество стимулирует повышение температуры тела и увеличивает частоту сердечных сокращений.

Кроме того, люди, предпочитающие острую пищу, редко поглощают ее огромными порциями, а, значит, эффективнее контролируют потребление калорий.

Только факты

Специи не только обогащают вкус приготовленной пищи, но и приносят пользу здоровью.

Улучшают кровообращение. Острая пища создает ощущение тепла, а расширение сосудов и выделение адреналина понижает кровяное давление.

Кроме того, острый перец способствует укреплению стенок сосудов, так как содержит большое количество витаминов А и С.

Улучшают пищеварение. Любые пряные специи стимулируют секрецию желудочного сока. Это, в свою очередь, улучшает приток крови к стенкам желудка и способствует восстановлению его слизистой оболочки.

При этом вещество капсаицин, содержащееся в остром перце, борется с бактериями, которые могут попасть в пищеварительный тракт вместе с едой.

Помогают бороться с простудой. Острые специи стимулируют потоотделение, снижая дискомфорт, вызванный повышенной температурой. Кроме того, пряности способствуют очищению носовых ходов во время насморка и отхождению слизи из бронхов.

Помогают уснуть. Согревающее действие специй позволяет расслабиться и спокойно уснуть. И, поскольку желудок у любителя острого редко бывает переполнен, человек хорошо высыпается и встает с утра бодрым и готовым позавтракать.

Борются со стрессом. Острая пища повышает уровни гормонов удовольствия – эндорфина и серотонина. Такая трапеза успокаивает, снижает последствия стрессов и даже притупляет несильную боль.

Острая еда: аргументы «против»

Несмотря на очевидную пользу для здоровья, многие специалисты рекомендуют использовать острые специи крайне осторожно, а то и вовсе отказаться от них. Почему?

Гастрит. Переизбыток острой пищи может привести к развитию гастрита – воспалению слизистой желудка. Оно, как правило, вызывается инфекцией, но регулярное раздражение стенок желудка острыми продуктами может привести к снижению их защитного барьера.

Изжога. Пряная и острая пища стимулирует производство желудочного сока и может привести к изжоге – забрасыванию содержимого желудка в пищевод – особенно после обильных трапез.

Неприятный запах изо рта. Острые приправы, содержащие лук и чеснок, вызывают неприятный запах изо рта надолго.

Повреждение вкусовых рецепторов. Постоянное употребление острой пищи может нарушить работу вкусовых рецепторов. Этим можно объяснить привыкание к употреблению жгучих приправ и снижение интереса к пресной еде: она кажется безвкусной.



Все в меру

Несмотря на то, что острая пища может быть полезной для здоровья, злоупотреблять ей не стоит. Не забывайте, что болевые ощущения, которые человек испытывает при дегустации такой еды, – это сигнал организма о том, что его нормальная работа нарушена.

Особенно важно контролировать потребление острых приправ тем, у кого есть заболевания желудочно-кишечного тракта или повышенная чувствительность к жгучему вкусу. Научитесь добавлять пряности в меру, чтобы насладиться их вкусовыми качествами и получить максимум пользы для здоровья.

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Источник: takzdorovo.ru

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