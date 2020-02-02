Любите полакомиться отбивными с кровью? А что это небезопасно, знаете?

Блюда из мяса и рыбы, не прошедшие достаточную термическую обработку, несут большую угрозу здоровью. Об этом заявила паразитолог Елена Чернышева.

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По словам специалиста, мясо и рыбу нужно тщательно готовить, поскольку в них могут быть личинки. Вместе с продуктом они могут попасть в организм.

«Забудьте про отбивную с кровью. Мясо ни в коем случае нельзя есть без достаточной температурной обработки. Средняя прожарка тоже небезопасна. Вы не знаете, какое мясо пустили в расход. Особенно опасно мясо диких животных. Неизвестно, где его продают, есть ли там ветеринарный контроль. Если вы покупаете мясо на дороге или у своих знакомых, его надо варить долго и небольшими кусками. Рестораны, кафе должны выполнять все требования по технологии правильного приготовления пищи. Достаточная температурная обработка для мяса — варить не меньше полутора часов. Непроваренное мясо ведет к тому, что в организме человека развиваются гельминты», — сказала Чернышева.

По теме: эксперты считают, что что искусственное мясо в будущем станет сопоставимо по пользе с «естественным» и при этом не будет содержать антибиотиков.

Также не стоит забывать, что мясу противопоказана повторная термическая обработка. В повторно «приготовленном» мясе, быстро разрушаются легкоусвояемые белки и оно становится небезопасным для здоровья.

Такую же опасность, по словам паразитолога, представляет рыба, даже если ее уже замораживали.

«При недостаточной проморозке рыбы там сохраняются личинки, а потом возможен гельминтоз. Это частое паразитарное заболевание у рыболовов, потому что в каких-то условиях они недоваривают уху, разделывают руками, не смотрят», — добавила она.

Ранее диетологи рассказывали также, что нередко происходят отравления и рыбой, и морепродуктами. Их нужно покупать только в проверенных местах, где соблюдают санитарные нормы.

Что касается мяса, то, по их словам, категорически нельзя есть сырой курицу, так как в ней могут быть сальмонеллы и стафилококк.

По инф. rosbalt.ru

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