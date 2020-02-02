Как сохранить сохранить густые и красивые волосы? Скорректировать свой рацион!

Чтобы сохранить густые и красивые волосы, желательно исключить из рациона некоторые продукты или существенно снизить их потребление.

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Как отмечают диетологи, стоит отказаться от употребления тунца, морского окуня, рыбы-меч, в которых содержится наибольшее количество ртути. Кроме того, отрицательно на волосы действует пастеризованное молоко — оно увеличивает количество кожного сала. А вместо газированных напитков лучше пить натуральные соки, считают медики. Стоит также отказаться от продуктов с высоким гликемическим индексом, а именно от белого хлеба, попкорна, хлопьев и готовых завтраков, шоколада и печенья.

Еще интересное для дам, которые следят за собой:

С осторожностью стоит употреблять и яичные желтки, сливочное масло, сыры, печень, сливки. В этих продуктах содержится витамин А, который в большом количестве может сделать волосы тонкими и безжизненными. А чтобы волосы не были сухими и ломкими, стоит снизить употребление бразильских орехов, белых грибов, сала, чеснока, фисташек и кокоса, советуют диетологи.

По инф. rosbalt.ru

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