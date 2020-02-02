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Как сохранить сохранить густые и красивые волосы? Скорректировать свой рацион!
По инф. rosbalt.ru   
02 Февраля 2020 г.
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Чтобы сохранить густые и красивые волосы, желательно исключить из рациона некоторые продукты или существенно снизить их потребление.

Диетологи составили список продуктов, от употребления которых можно облысеть

Как отмечают диетологи, стоит отказаться от употребления тунца, морского окуня, рыбы-меч, в которых содержится наибольшее количество ртути. Кроме того, отрицательно на волосы действует пастеризованное молоко — оно увеличивает количество кожного сала. А вместо газированных напитков лучше пить натуральные соки, считают медики. Стоит также отказаться от продуктов с высоким гликемическим индексом, а именно от белого хлеба, попкорна, хлопьев и готовых завтраков, шоколада и печенья.

Еще интересное для дам, которые следят за собой:

С осторожностью стоит употреблять и яичные желтки, сливочное масло, сыры, печень, сливки. В этих продуктах содержится витамин А, который в большом количестве может сделать волосы тонкими и безжизненными. А чтобы волосы не были сухими и ломкими, стоит снизить употребление бразильских орехов, белых грибов, сала, чеснока, фисташек и кокоса, советуют диетологи.

По инф. rosbalt.ru

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