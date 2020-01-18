Ученые назвали две главные причины плохого секса

На остроту ощущений во время интимной близости влияют сладкая, жирная и жареная пища, а также курение. Об этом свидетельствуют результаты исследований, проведенных группой международных ученых, пишет The Health Site.

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Исследователи подчеркивают, что угрозу несет не пища сама по себе сладкая, жирная или жареная пища, а чрезмерность в ее употреблении. Так, большое количество рафинированных углеводов снижает уровень гормона тестостерона, который отвечает за либидо, а образующиеся во время жарки трансжиры оказывают пагубное влияние на половые инстинкты мужчин и женщин.

Что касается курения, то от него страдают сосуды, что приводит к проблемам кровообращения и влияет на эректильную функцию. Пачка сигарет в день способна сделать мужчину импотентом, резюмируют медики.

Они советуют отказаться от этой привычки, а также есть больше овощей и фруктов, и пить сельдереевый, морковный и гранатовый соки.

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По инф. rosbalt.ru

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