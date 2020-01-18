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Ученые назвали две главные причины плохого секса
По инф. rosbalt.ru   
18 Января 2020 г.
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На остроту ощущений во время интимной близости влияют сладкая, жирная и жареная пища, а также курение. Об этом свидетельствуют результаты исследований, проведенных группой международных ученых, пишет The Health Site.

Ученые назвали две главные причины плохого секса

Исследователи подчеркивают, что угрозу несет не пища сама по себе сладкая, жирная или жареная пища, а чрезмерность в ее употреблении. Так, большое количество рафинированных углеводов снижает уровень гормона тестостерона, который отвечает за либидо, а образующиеся во время жарки трансжиры оказывают пагубное влияние на половые инстинкты мужчин и женщин.

Что касается курения, то от него страдают сосуды, что приводит к проблемам кровообращения и влияет на эректильную функцию. Пачка сигарет в день способна сделать мужчину импотентом, резюмируют медики.

Они советуют отказаться от этой привычки, а также есть больше овощей и фруктов, и пить сельдереевый, морковный и гранатовый соки.

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