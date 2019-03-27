Смерть, конечно, приятная, но... Мужчины, не перебарщивайте с "виагрой"!

Банальная история с супружеской изменой закончилась трагично в Москве.

Инцидент произошел, когда к замужней москвичке пришел любовник. До развлечений мужчина принял виагру и, как впоследствии оказалось, переборщил с дозой, в резутате чего умер прямо во время сексуальных утех.

Перепуганная женщина вызвала «скорую», но медики смогли лишь зафиксировать смерть мужчины, сообщает РЕН ТВ. Врачи также вызвали полицейских, к которым так не хотелось обращаться женщине из-за страха перед мужем, который теперь узнает о ее изменах.

По инф. rosbalt.ru

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