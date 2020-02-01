«Вожделенная инвалидность» обошлась в 12 тысяч. Эксперт задержана за взятку

Руководителя бюро медико-социальной экспертизы в подмосковном Наро-Фоминске задержали за взятку.

Подозреваемая вместе с сообщниками получила 12 тыс. рублей от мужчины за незаконное признание его инвалидом. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по Московской области.

Следователи в настоящее время проверяют задержанную на причастность к совершению аналогичных преступлений. Также устанавливаются ее соучастники.

В ведомстве добавили, что в ближайшее время женщине будет предъявлено обвинение.

Инвалидность, ставшая для кого-то проклятием и бедой - манит многих (на бумаге, конечно). Ведь этот статус позволяет претендовать на некоторые льготы и пособия!

По инф. rosbalt.ru

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