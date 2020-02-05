Вот и трудовые договоры скоро электронными станут

Госдума приняла в первом чтении законопроект, разрешающий оформлять с работниками электронные трудовые договоры взамен бумажных. (Отметим, что этот проект закона нужно принять еще во втором, и, возможно, третьем чтении, и только потом он уже будет отправлен на подписание президенту. - прим. МГ.)
Сейчас заключать договор о приеме на работу в электронной форме разрешается с дистанционными работниками. В Госдуме хотят распространить эту практику на всех сотрудников по аналогии с электронными трудовыми книжками, заводить которые в России разрешено с 1 января 2020 года.
На первом этапе заключать электронные договоры будут в порядке эксперимента с 1 апреля по 31 декабря 2020 года. При этом дублирование документов на бумажном носителе не предполагается.
Напомним, что все основные документы сейчас переводят в электронную форму. В частности, речь идет о паспортах и трудовых книжках.
Первая партия электронных паспортов граждан РФбудет изготовлена в начале 2020 года. Объем партии — 100 тыс. штук. Это будет проект с электронными паспортами будет реализован в двух формах — это пластиковая карта с российским чипом. Также будет выпущено мобильное приложение, которое будет использоваться там, где особенного подтверждения юридической значимости действий гражданина не требуется.
Электронные трудовые книжки тоже уже стали реальностью. Их будут заводить молодым сотрудникам без опыта работы. При этом бумажные трудовые книжки не отменяются, но чтобы их сохранить, надо будет написать заявление до 1 января 2021 года. Если этого не сделать, все записи будут вестись в электронном виде и передаваться в Пенсионный фонд.
Работодатели участвуют в эксперименте по их добровольному согласию, самостоятельно определяют виды документов, касающиеся трудовых отношений с работниками, в отношении которых будет проводиться эксперимент, структурные подразделения организации, участвующие в эксперименте, принимают локальные нормативные акты, касающиеся проведения эксперимента, в том числе об использовании электронной подписи работодателем и работником, говорится в документе.
При этом расходы по ведению электронных документов, связанных с работой, включая расходы по приобретению и использованию электронной подписи работника, возлагаются на работника, который будет вправе отказаться от участия в эксперименте.
Время идет и все в мире меняется просто с космической скоростью. Это ощущается повсюду. Вот и привычные документы уже становятся электронными. Взрослое поколение застанет и былые варианты, и современные. «До чего техника дошла!», остается только вспомнить знаменитую фразу из популярного мультфильма про «Простоквашино». А вот наши внуки воспримут все нововведения как должное. Но наверняка не будут понимать они такую поговорку, как «без бумажки ты букашка»...
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