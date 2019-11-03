Волгоградец из-за ссоры убил и обезглавил жену и мать

В Волгограде мужчина зарезал и обезглавил свою жену и мать. Потом он попытался покончить с собой. Ужасная история о страстях, кипящих в обычных с виду семьях!.. Кто знает, не происходит ли нечто подобное вот прямо сейчас, в соседнем с вашим подъезде?!

О двойном убийстве стало известно рано утром 31 октября, сообщает СК РФ по Волгоградской области. В одной из квартир по улице Розы Люксембург были обнаружены обезглавленные тела 41-летней женщины и ее 63-летней свекрови. В убийстве подозревают 38-летнего мужа и сына жертв. По версии следствия, ночью между супругами произошел конфликт, в который вмешалась мать мужчины. Тот схватил нож и зарезал своих родственниц, а потом отрезал им головы.

Потом злоумышленник позвонил знакомой и рассказал о содеянном. Та приехала и, увидев трупы, и вызвала полицию. Подозреваемый, который был пьян, попытался покончить с собой, но ему помешали оперативно прибывшие стражи правопорядка. Сейчас его жизни ничто не угрожает.

Возбуждено уголовное дело по п.«а» ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц). Решается вопрос об аресте задержанного.

Конечно, мы имеем дело с кромешным срывом психики - на фоне какой-то старой травмы, старого лопнувшего нарыва. Мы, возможно, никогда не проникнем в тайны душ, решающихся на подобные жуткие преступления. Но нужно обратить внимание: традиция терпимости к домашнему насилию (это когда "бьет, значит любит") - только способствует им. Ведь все убийства на бытовой почве - начинались когда-то с малого, привычка срывать злобу на ближнем постепенно у таких людей лишь нарастает... и вот в один прекрасный момент общество ужасается морю крови и отрезанным головам!

По инф. rosbalt.ru

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