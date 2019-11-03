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Волгоградец из-за ссоры убил и обезглавил жену и мать
По инф. rosbalt.ru   
03 Ноября 2019 г.
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В Волгограде мужчина зарезал и обезглавил свою жену и мать. Потом он попытался покончить с собой. Ужасная история о страстях, кипящих в обычных с виду семьях!.. Кто знает, не происходит ли нечто подобное вот прямо сейчас, в соседнем с вашим подъезде?!

В Волгограде мужчина зарезал и обезглавил свою жену и мать.

О двойном убийстве стало известно рано утром 31 октября, сообщает СК РФ по Волгоградской области. В одной из квартир по улице Розы Люксембург были обнаружены обезглавленные тела 41-летней женщины и ее 63-летней свекрови. В убийстве подозревают 38-летнего мужа и сына жертв. По версии следствия, ночью между супругами произошел конфликт, в который вмешалась мать мужчины. Тот схватил нож и зарезал своих родственниц, а потом отрезал им головы.

Потом злоумышленник позвонил знакомой и рассказал о содеянном. Та приехала и, увидев трупы, и вызвала полицию. Подозреваемый, который был пьян, попытался покончить с собой, но ему помешали оперативно прибывшие стражи правопорядка. Сейчас его жизни ничто не угрожает.

Возбуждено уголовное дело по п.«а» ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц). Решается вопрос об аресте задержанного.

  • Конечно, мы имеем дело с кромешным срывом психики - на фоне какой-то старой травмы, старого лопнувшего нарыва. Мы, возможно, никогда не проникнем в тайны душ, решающихся на подобные жуткие преступления. Но нужно обратить внимание: традиция терпимости к домашнему насилию (это когда "бьет, значит любит") - только способствует им. Ведь все убийства на бытовой почве - начинались когда-то с малого, привычка срывать злобу на ближнем постепенно у таких людей лишь нарастает... и вот в один прекрасный момент общество ужасается морю крови и отрезанным головам!

По инф. rosbalt.ru

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