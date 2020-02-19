Власти Китая рассчитывают разобраться с коронавирусом к апрелю

В материковом Китае число скончавшихся от коронавируса достигло 2004 человек. Общее число зараженных составляет на данный момент 74185 человек. Власти страны считают, что пик эпидемии придется на конец февраля, а эпидемиологическая ситуация должна полностью нормализоваться в апреле. Есть и другие новости об этой опасной инфекции...

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Как сообщает комитет по здравоохранению Китая, 11977 человек из числа больных находятся в тяжелом состоянии. 14376 человек уже переболели вирусом и выписаны из больниц.

За последние сутки, согласно данным, полученным от 31 провинции (районов, городов центрального подчинения) Китая, были выявлены 1749 новых случаев инфицирования. В стране зарегистрированы 136 летальных исходов, причем 132 из них — в провинции Хубэй.

А вот еще свежие факты о коронавирусной инфекции:

Словакия выделит Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) гуманитарный взнос в размере 200 тыс. евро на принятие мер против коронавируса , сообщает пресс-служба МИД страны. По данным ведомства, взнос направлен на лечение, предупредительные меры и предотвращение перехода вируса в эпидемию в пострадавших от него регионах.

, сообщает пресс-служба МИД страны. По данным ведомства, взнос направлен на лечение, предупредительные меры и предотвращение перехода вируса в эпидемию в пострадавших от него регионах. Россия с 20 февраля временно приостановит въезд граждан Китая, которые прибывают в страну в целях осуществления трудовой деятельности, в частных, учебных и туристических целях. Кроме того, с 00:00 19 февраля 2020 года будет временно приостановлен прием документов, оформление и выдача приглашений на въезд в РФ в частных и учебных целях гражданам КНР. Соответствующие решения принято «в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в КНР и продолжающимся прибытием на территорию РФ граждан КНР».

Что касается россиян, помещенных на карантин в Тюменской области, то их отпустят 19 февраля, шестеро из них решили остаться в Тюмени на время и «поближе познакомиться» с городом. Остальные разъедутся по домам. Их организованно доставят аэропорт или на железнодорожный вокзал. Все находившиеся в карантине были здоровы.

В России было зафиксировано два случая коронавируса, оба заболевших были гражданами Китая. Они успешно вылечились. Однако накануне инфекцию подтвердили у двух россиян на борту круизного лайнера Diamond Princess, который находится на карантине в японском порту Иокогама. Их направят на лечение. Всего на лайнере 454 пассажира с коронавирусом.

Напомним, о вспышке пневмонии неизвестного происхождения с стало известно в конце декабря прошлого года. Позднее был установлен возбудитель болезни — новый коронавирус, получивший название COVID-19. ВОЗ объявила вспышку заболевания чрезвычайной ситуацией международного значения.

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По инф. rosbalt.ru

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