Минпромторг заверяет, что не допустит дефицита медицинских масок в России

Введения ограничений на продажу защитных медицинских масок в аптеках не планируется, заверил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. По его словам, дефицита таких масок быть не должно.

Как сообщает РИА «Новости», Мантуров отметил, что делается все возможное для предотвращения дефицита масок, особенно с учетом того, что всплеск спроса на них был довольно неожиданным. «Шла скупка масок, которые затем вывозились уже за пределы нашей страны», — добавил он. Пока что, по словам Мантурова, нет заинтересованности в введении каких-либо ограничений. Сейчас производится почти 900 тыс. масок при загрузке предприятий на 130%, а с учетом дополнительных рабочих смен можно дойти и до миллиона, указал он. Этот объем обеспечит потребность внутри страны, также на отгрузку в Китай в рамках гуманитарной помощи подготовлено 2 млн масок.

Накануне ФАС сообщила о выявлении фактов снижения запасов медицинских масок у оптовых организаций и их дефиците у производителей из-за возросшего спроса на продукцию. Спрос на маски резко подскочил из-за нового китайского коронавируса. Эта проблема сегодня волнует многих, напомним наши заголовки последнего времени:

Где подскочили цены на маски?

Как указывают в ФАС, «многократное завышение розничных цен» на маски зафиксировано в январе сразу в 68 субъектах РФ. Однако, выявили в ФАС, наибольший рост на отдельные наименования медицинских масок наблюдался в Ивановской области (на 485%), в Тамбовской области (на 431%), в Республике Ингушетия (на 400%), в Воронежской области (на 400%), в Нижегородской области (на 374%), в Мурманской (на 354%) и Московской областях (на 305%).

При этом антимонопольная служба подчеркивает, что «рост розничных цен на медицинские маски, в основном, обусловлен ростом закупочных цен».

Так, отмечается в сообщении пресс-службы ФАС, наибольший рост оптовых цен, по которым некоторые аптечные организации осуществляли закупку медицинских масок в декабре 2019 года — январе 2020 года, зарегистрирован в Республике Адыгея (на 1566,7%), в Республике Дагестан (на 650%), в Санкт-Петербурге и Ленинградской области (на 597,4%.), в Нижегородской области (на 566,67%), в Москве и Московской области (на 522%).

Ведомство также обнаружило сокращение «запасов у оптовых организаций и дефицита масок у производителей, связанные с резко возросшим спросом на продукцию». Хотя, оговаривается ФАС, «не во всех субъектах РФ представители аптечных сетей отмечают ажиотажный спрос на маски».

Ранее на этой неделе президент РФ Владимир Путин призвал выявить тех, кто решил нажиться на ситуации с коронавирусом и поднял цены на лекарства и средства гигиены и защиты. Заявление Путина прозвучало на совещании с членами правительства по вопросам противодействия коронавирусу. По его словам, у аптек, повысивших цены на противовирусные препараты и маски, «лицензии надо отбирать».

«Надо выявить таких по каждой организации и принять решения, чтобы неповадно было в следующий раз», — добавил он.

По инф. rosbalt.ru

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