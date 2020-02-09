Коронавирус: что о нем, на самом деле, знают российские медики?

Петербургские медики рассказали, соответствует ли истерия вокруг коронавируса реальной опасности. Как пишет «Доктор Питер», по словам и. о. директора НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева профессора Дмитрия Лиознова, болезнь опасна, но паника причиняет гораздо больше вреда. Он сообщил, что пик заболеваемости придется на середину февраля, однако врачи до сих пор многого не знают о вирусе.

«Специалистов тревожат два момента. Во-первых, это новый вирус, который преодолел видовой барьер и стал вызывать заболевания у людей. Во-вторых, возбудитель передается от человека к человеку. Это, грубо говоря, все, что мы знаем. Прошел фактически всего один месяц с момента, когда была идентифицирована болезнь. Нам пока до конца неизвестно, с какой скоростью может распространяться этот коронавирус, как тяжело протекает болезнь, с какой долей летальных исходов», — сказал Лиознов.

В то же время, отметил врач, месяц наблюдений показал, что смертность от коронавируса невысока и тяжело протекает болезнь в основном в особых группах — среди пожилых людей или тех, у кого есть сопутствующие патологии.

«Ситуация, на мой взгляд, не очень критичная. Нам есть, с чем сравнивать. Мы наблюдаем сезонные эпидемии гриппа, когда каждый год заболевает около миллиарда человек, а умирает в среднем 500 тысяч, в некоторые годы и больше», — добавил профессор.

По словам Лиознова, пик заболеваемости придется на середину февраля. «Каждый день число случаев увеличивается. Прежде всего, в Китае, в остальном мире — рост очень небольшой. Если бы Китай не ввел ограничения, число заболевших наверняка было бы другим. Но нужно подождать еще неделю-две, чтобы оценить динамику. Пик ждем в середине февраля», — сказал он.

Врач напомнил, что НИИ гриппа работает над вакциной, однако процесс займет не менее двух лет, а за это время вирус может мутировать. «Поэтому есть идея создать вакцину, которая защищала бы от разных коронавирусов. SARS, MERS — это эксклюзивные случаи. А у нас в популяции ежегодно циркулируют четыре возбудителя, которые вызывают обычные респираторные инфекции», — рассказал он.

В то же время Дмитрий Лиознов считает, что к ситуации надо относиться здраво и не паниковать. «Паника — это первое, что приносит вред», — уверен он.

По последним официальным данным, общее число жертв коронавируса в материковом Китае увеличилось до 636 человек. Инфицированы 31161 человек. Некоторые СМИ утверждают, что показатели смертности занижены в 80 раз. Еще по волнующей теме:

По инф. rosbalt.ru

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