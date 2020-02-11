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Двое граждан Китая, слегшие в России с коронавирусом, смогли вылечиться
По инф. СМИ   
11 Февраля 2020 г.
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Глава Роспотребнадзора и главный санитарный врач России Анна Попова сообщила о скорой выписке двоих граждан Китая, у которых был выявлен коронавирус. Речь идет о двоих пациентах с «уханьской» пневмонией, которые были госпитализированы в Тюмени и Забайкалье. Есть и другие свежие новости о болезни, изрядно напугавшей весь мир...

Двое граждан Китая, госпитализированные в России с коронавирусом, смогли вылечиться

По словам Поповой, сейчас оба больных чувствуют себя хорошо и готовятся к выписке, болезнь у них протекала в легкой форме, сообщает Sobesednik.ru.

«Как вы знаете, двум гражданам Китая был установлен диагноз "инфекция, вызванная новым коронавирусом". Они были госпитализированы, все необходимые противоэпидемические мероприятия проведены в полном объеме. На сегодняшний день пациенты чувствуют себя хорошо, готовятся к выписке. И как только будут получены дважды отрицательные результаты их обследования, врачи начнут готовить их к выписке», — цитирует ее ТАСС.

А вот еще свежие факты о нашумевшей инфекции и борьбе с ней:

  • В мире разработали уже несколько тест-систем для определения нового коронавируса. В России для диагностики созданы тест-системы на основе метода полимеразной цепной реакции (ПЦР). Однако в Роспотребнадзоре предупредили, что каждый второй тест на новый китайский коронавирус может показать ложноотрицательный результат. Проблемы с точностью диагностики обусловлены методами забора проб и требованиями к диагностическим наборам.
  • Главный нарколог Минздрава Евгений Брюн в эфире НТВ, между тем, предупредил, что крепкий алкоголь для «профилактики» китайского коронавируса, как и для «профилактики» ОРВИ не только не поможет, но, напротив, может навредить, поскольку усилит нагрузку на сердце. По его словам, водка от простуды — это не ошибка, а «миф на грани преступной мысли». То же самое относится и к бане с парилкой.
  • Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России фиксирует жалобы граждан на подорожание ряда продуктов на фоне снижения импорта из Китая в связи с коронавирусом. Российские торговые сети начинают отказываться от китайских продуктов питания из-за эпидемии. Китай поставляет в Россию значительные объемы ряда продуктов питания, в том числе овощей (капусты, лука, чеснока, моркови, свеклы, картофеля), рыбной продукции. Самая напряженная ситуация может случиться с поставками чеснока.
  • Китайцы продолжают искать методы борьбы с опасной инфекцией и даже уже попросили помощи у российских ученых. Обращение они направили в сибирское отделение РАН. Однако в российском академическом секторе почти не осталось организаций, которые специализировались бы на проблемах новых инфекций, уточнил зампред СО РАН Михаил Воевода. В самом Китае, по словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, лекарства от нового коронавируса до сих пор нет. Также Попова подчеркнула, что российским ученым нужен штамм коронавируса, Китай его не предоставил.
  • Гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейус не исключил более широкого распространения коронавируса по всему миру. В своем Twitter он рассказал о случаях заражения между людьми, которые не были на территории Китая, что усугубляет общую картину эпидемии. Уже в ближайшее время темпы заражения могут увеличиться, добавил он, призывая готовиться к возможному проникновению инфекции. При этом ученые до сих пор не достигли прогресса в разработке вакцины от вируса.
  • И еще один факт: уполномоченному по правам ребенка в Петербурге пожаловалась мама 10-летней девочки. Как сообщили в аппарате омбудсмена, у ребенка взяли анализы на коронавирус без согласия родителей. Мама ребенка рассказала, что недавно дочь побывала в Китае. В течение недели после возвращения никто с семьей не связывался. Однако 30 января люди в белых халатах и защитных масках пришли в квартиру в тот момент, когда взрослых не было дома.
  • Всего в России под наблюдением врачей в рамках мероприятий по борьбе с коронавирусом находятся более 20 тыс. человек. Из них более 6 тыс. человек — граждане Китая. Это люди с признаками простуды, с гриппом, а также, возможно, контактировавшие с заболевшими новым коронавирусом. Из этого количества госпитализировано всего 769 человек, причем это за весь период наблюдения с конца декабря прошлого года. В этой группе у 97 человек диагностирован грипп, а у 121 — респираторное заболевание вирусами негриппозной этиологии.

По последним данным, в Китае число заболевших выросло до 1016 человек, сообщает госкомитет здравоохранения КНР. По данным ведомства, за последние сутки скончались 108 человек, выявлено 2478 новых случаев заражения. Число пациентов в тяжелом состоянии выросло на 849 человек. При этом количество вылечившихся от коронавируса в Китае достигло 3996 человек. Всего на данный момент зарегистрировано 42638 случаев заболевания. Под наблюдением находятся почти 188 тыс. человек, контактировавших с заболевшими.

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