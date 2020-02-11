Двое граждан Китая, слегшие в России с коронавирусом, смогли вылечиться

Глава Роспотребнадзора и главный санитарный врач России Анна Попова сообщила о скорой выписке двоих граждан Китая, у которых был выявлен коронавирус. Речь идет о двоих пациентах с «уханьской» пневмонией, которые были госпитализированы в Тюмени и Забайкалье. Есть и другие свежие новости о болезни, изрядно напугавшей весь мир...
По словам Поповой, сейчас оба больных чувствуют себя хорошо и готовятся к выписке, болезнь у них протекала в легкой форме, сообщает Sobesednik.ru.
«Как вы знаете, двум гражданам Китая был установлен диагноз "инфекция, вызванная новым коронавирусом". Они были госпитализированы, все необходимые противоэпидемические мероприятия проведены в полном объеме. На сегодняшний день пациенты чувствуют себя хорошо, готовятся к выписке. И как только будут получены дважды отрицательные результаты их обследования, врачи начнут готовить их к выписке», — цитирует ее ТАСС.
А вот еще свежие факты о нашумевшей инфекции и борьбе с ней:
В мире разработали уже несколько тест-систем для определения нового коронавируса. В России для диагностики созданы тест-системы на основе метода полимеразной цепной реакции (ПЦР). Однако в Роспотребнадзоре предупредили, что каждый второй тест на новый китайский коронавирус может показать ложноотрицательный результат. Проблемы с точностью диагностики обусловлены методами забора проб и требованиями к диагностическим наборам.
Главный нарколог Минздрава Евгений Брюн в эфире НТВ, между тем, предупредил, что крепкий алкоголь для «профилактики» китайского коронавируса, как и для «профилактики» ОРВИ не только не поможет, но, напротив, может навредить, поскольку усилит нагрузку на сердце. По его словам, водка от простуды — это не ошибка, а «миф на грани преступной мысли». То же самое относится и к бане с парилкой.
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России фиксирует жалобы граждан на подорожание ряда продуктов на фоне снижения импорта из Китая в связи с коронавирусом. Российские торговые сети начинают отказываться от китайских продуктов питания из-за эпидемии. Китай поставляет в Россию значительные объемы ряда продуктов питания, в том числе овощей (капусты, лука, чеснока, моркови, свеклы, картофеля), рыбной продукции. Самая напряженная ситуация может случиться с поставками чеснока.
Китайцы продолжают искать методы борьбы с опасной инфекцией и даже уже попросили помощи у российских ученых. Обращение они направили в сибирское отделение РАН. Однако в российском академическом секторе почти не осталось организаций, которые специализировались бы на проблемах новых инфекций, уточнил зампред СО РАН Михаил Воевода. В самом Китае, по словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, лекарства от нового коронавируса до сих пор нет. Также Попова подчеркнула, что российским ученым нужен штамм коронавируса, Китай его не предоставил.
Гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейус не исключил более широкого распространения коронавируса по всему миру. В своем Twitter он рассказал о случаях заражения между людьми, которые не были на территории Китая, что усугубляет общую картину эпидемии. Уже в ближайшее время темпы заражения могут увеличиться, добавил он, призывая готовиться к возможному проникновению инфекции. При этом ученые до сих пор не достигли прогресса в разработке вакцины от вируса.
И еще один факт: уполномоченному по правам ребенка в Петербурге пожаловалась мама 10-летней девочки. Как сообщили в аппарате омбудсмена, у ребенка взяли анализы на коронавирус без согласия родителей. Мама ребенка рассказала, что недавно дочь побывала в Китае. В течение недели после возвращения никто с семьей не связывался. Однако 30 января люди в белых халатах и защитных масках пришли в квартиру в тот момент, когда взрослых не было дома.
Всего в России под наблюдением врачей в рамках мероприятий по борьбе с коронавирусом находятся более 20 тыс. человек. Из них более 6 тыс. человек — граждане Китая. Это люди с признаками простуды, с гриппом, а также, возможно, контактировавшие с заболевшими новым коронавирусом. Из этого количества госпитализировано всего 769 человек, причем это за весь период наблюдения с конца декабря прошлого года. В этой группе у 97 человек диагностирован грипп, а у 121 — респираторное заболевание вирусами негриппозной этиологии.
По последним данным, в Китае число заболевших выросло до 1016 человек, сообщает госкомитет здравоохранения КНР. По данным ведомства, за последние сутки скончались 108 человек, выявлено 2478 новых случаев заражения. Число пациентов в тяжелом состоянии выросло на 849 человек. При этом количество вылечившихся от коронавируса в Китае достигло 3996 человек. Всего на данный момент зарегистрировано 42638 случаев заболевания. Под наблюдением находятся почти 188 тыс. человек, контактировавших с заболевшими.
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Глава Роспотребнадзора и главный санитарный врач России Анна Попова сообщила о скорой выписке двоих граждан Китая, у которых был выявлен коронавирус. Речь идет о двоих пациентах с «уханьской» пневмонией, которые были госпитализированы в Тюмени и Забайкалье. Есть и другие свежие новости о болезни, изрядно напугавшей весь мир...
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