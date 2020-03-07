Власти ДНР лишили украинский язык статуса государственного

Власти самопровозглашенной Донецкой народной республики лишили украинский язык статуса государственного.

Соответствующие изменения депутаты «народного совета» внесли в Конституцию, закрепив там лишь один государственный язык — русский.

Отмечается, что закон «О внесении изменения в статью 10 Конституции Донецкой Народной Республики» был принят в двух чтениях и направлен на подпись главе ДНР.

В совете указали, что мера направлена на «обогащение духовной культуры государства и укрепление межгосударственных связей».

При этом украинский язык можно будет использовать в частном общении, а также при получении дошкольного, начального общего и основного общего образования.

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По инф. rosbalt.ru

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