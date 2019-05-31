Владимир Путин собирается поговорить со страной 20 июня

Ежегодная «Прямая линия с Владимиром Путиным» состоится 20 июня. Об этом сообщает РБК со ссылкой на двух источников, близких к администрации президента.

В прошлом году в рамках этого мероприятия использовали формат видеоконференции с привлечением губернаторов и министров. Они разъясняли вопросы, которые задавали граждане.

Рекорд по длительности был побит в 2013 году — 4 часа 47 минут.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что дата определена, но назвать ее пока отказался. Он отметил, что идет подготовка мероприятия.

По инф. rosbalt.ru

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