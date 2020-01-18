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Выигравшая в лотерею миллиард пенсионерка оказалась вовсе «не простой»!
|По инф. 1rre.ru
|18 Января 2020 г.
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В начале января 2020 года главной темой для обсуждения стал розыгрыш миллиарда рублей от «Столото», в котором победительницей стала Надежда Бартош. С тех пор жители России стали интересоваться личностью этой женщины преклонного возраста, многие хотели узнать о том, кто она на самом деле. Пользователи Интернета на протяжении долгого времени выдвигали интересные предположения, которые бы раскрывали истинное лицо Надежды Бартош. В конечном итоге многие из них оказались правы.
История победы Надежды Бартош в лотерее
Предварительно рассказанная история победы Надежды Бартош в новогодней лотерее изначально многим показалась излишне волшебной. Согласно легенде, которую сочинила пожилая женщина из Подольска, лотерейные билеты были подарены ей дочерью в честь скорого наступления Нового года и дня рождения.
Надежда рассказала, что покупка состоялась задолго до розыгрыша – 13 декабря 2019 года. В руках её дочери оказалось 3 лотерейных билета, которые были приобретены в магазине за несколько минут до окончания продажи. Россияне обратили своё внимание на то, что именно последний билет оказался счастливым. Для многих это прозвучало сказочно.
Судя по словам победительницы Надежды Бартош, о выигрыше первой узнала не она. Оказалось, что лотерейные билеты увезла с собой её дочь, которая, согласно легенде, подарила их своей матери.
Именно на этом этапе у многих людей возникли сомнения о честности слов победительницы новогоднего розыгрыша, ведь подарок был вручен Надежде, по её же словам, но потом он странным образом оказался снова у другого человека.
Реакция Надежды Бартош на победу в лотерее
Согласно словам Надежды Бартош, она не старалась тщательно следить за ходом розыгрыша. Женщина заявила, что она лишь несколько минут уделила прямому эфиру на телеканале, а затем продолжила заниматься своими повседневными делами. Кроме того, 31 декабря ей нужно было готовиться не только к празднованию Нового года, но и к своему дню рождения.
Надежда поделилась со всей Россией, что лотерейные билеты во время розыгрыша находились у её дочери. Именно она услышала новость о том, что житель Москвы смог победить в новогодней лотерее. Вскоре после этогороц информация о том, что счастливчиком оказалась именно Надежда Бартош, дошла и до самой победительницы.
В прямом эфире женщина заявила, что она вместе со своим мужем потратит выигранное состояние на благотворительность и на развитие семейного бизнеса, а также на приятные подарки. На память о победе Надежда Бартош хочет купить себе украшение.
Победительница новогоднего розыгрыша также заявила, что с ней работают многие люди, которые тоже нуждаются в материальной поддержке. Именно им она пообещала вручить определённую сумму из выигранного миллиарда рублей.
Кем на самом деле оказалась Надежда Бартош.
Многие россияне, узнав о невероятной победе жительницы Подмосковья в новогоднем розыгрыше, не поверили в эту историю. В связи с этим журналисты вместе с пользователями Интернета стали вести собственное расследование, которое вскоре смогло дать определённые результаты.
Оказалось, что обладательницей большой суммы денег стала женщина, которая имеет определённую связь с организаторами новогоднего розыгрыша. Надежда Бартош на самом деле является учредителем торгового дома «Царский осетр», который занимается продажей рыбы. Зачем Надежда скрыла своё положение в обществе, пользователи до сих пор не могут выяснить.
Журналисты также смогли выяснить, что близкие родственники победительницы тоже не являются простыми жителями Подмосковья. Муж Надежды имеет определённые связи с организаторами лотереи.
А сын победительницы на самом деле владелец крупного рыбного хозяйства, которое находится на территории Тверской области. Он также известен России из-за всяческих нарушений, которые были обнаружены Ростехнадзором в 2013 году. Именно об этом семейном бизнесе рассказывала Надежда Бартош.
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