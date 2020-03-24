Видео: священник проводит службу в противогазе. И это не шутка!

В Подмосковье священник вышел к прихожанам на проповедь в противогазе. (Священники тоже люди, и тоже испытывают страх, но надевать противогаз для встречи с прихожанами это, согласитесь, уж чересчур. - прим. МГ.)

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Инцидент произошел в храме в Одинцовском районе Подмосковья. Протоиерей РПЦ Андрей Ткачев объяснил свой поступок протестом против «массового психоза», возникшего на фоне распространения коронавируса.

Люди в храме смехом отреагировали на поступок священнослужителя Русской православной церкви. Снимая противогаз, священник сказал: «Чтоб вы так ржали над этими бесовскими гадостями всю жизнь. Все эти гады нас замучили».

Протоиерей добавил, что не собирается извиняться перед людьми, которые сочли его поступок оскорбительным.

Ранее Московская епархия РПЦ дала ряд советов священникам в связи с ситуацией с коронавирусом. Священникам посоветовали перестать подавать руки для целования, а по окончании литургии — не давать прихожанам для целования крест.

По инф. rosbalt.ru

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