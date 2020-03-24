Видео: священник проводит службу в противогазе. И это не шутка!

Продюсер Иосиф Пригожин известен не только благодаря работе со звёздами первой величины, но и бескомпромиссными взглядами на жизнь. На этот раз досталось артистам, которые в качестве модного аксессуара стали использовать медицинские...
С 1 мая 2020 года Ростелеком отменит абонентскую плату за пользование стационарными телефонами для ветеранов Великой Отечественной войны и жителей блокадного Ленинграда. (Дело, конечно, хорошее, но возникает вопрос: а почему нельзя было сделать это раньше, когда многие из ушедших ветеранов были еще...
Михаила Ефремова неожиданно настигли проблемы со здоровьем. Актёр умудрился повредить ребро, отдыхая на собственной даче. Из-за неудачного падения у него начались трудности с дыханием, так что Ефремов пока не может с полной отдачей работать на съёмочной...
Медсестра Курганского областного противотуберкулезного диспансера Светлана Щедрина намерена подать иск в суд с требованием повысить ей зарплату. Как сообщила она, аналогичные иски готовят еще девять ее...
Среди поклонников Софии Ротару всё никак не утихнут споры по поводу её внешнего вида. Напомним, что Софье Михайловне исполнилось 72 года, и у неё до сих пор нет ни одной морщины – по крайней мере, на концертах у певицы всегда идеальная...
В Подмосковье священник вышел к прихожанам на проповедь в противогазе. (Священники тоже люди, и тоже испытывают страх, но надевать противогаз для встречи с прихожанами это, согласитесь, уж чересчур. - прим. МГ.)
Инцидент произошел в храме в Одинцовском районе Подмосковья. Протоиерей РПЦ Андрей Ткачев объяснил свой поступок протестом против «массового психоза», возникшего на фоне распространения коронавируса.
Люди в храме смехом отреагировали на поступок священнослужителя Русской православной церкви. Снимая противогаз, священник сказал: «Чтоб вы так ржали над этими бесовскими гадостями всю жизнь. Все эти гады нас замучили».
Протоиерей добавил, что не собирается извиняться перед людьми, которые сочли его поступок оскорбительным.
Ранее Московская епархия РПЦ дала ряд советов священникам в связи с ситуацией с коронавирусом. Священникам посоветовали перестать подавать руки для целования, а по окончании литургии — не давать прихожанам для целования крест.
Два необычных образца наскального искусства были обнаружены в пещере Леанг-Булу-Беттуэ на индонезийском острове Сулавеси. Рисунки вырезаны не на крупных каменных объектах, а на небольших плоских камнях, которые можно было бы положить в карман.
В Подмосковье священник вышел к прихожанам на проповедь в противогазе. (Священники тоже люди, и тоже испытывают страх, но надевать противогаз для встречи с прихожанами это, согласитесь, уж чересчур. - прим. МГ.)
На наступающей неделе в лаборатории Службы общественного здравоохранения Англии в Портон-Дауне начнутся испытания на животных первой в стране коронавирусной вакцины. В случае успеха в апреле рассчитывают начать проверку безопасности вакцины уже на людях.
Врач скорой помощи в больнице Гранады (Испания) Хесус Кандель в видеороликах, которые он публикует на своем канале в YouTube, не стесняясь в выражениях рассказывает о реальной ситуации с коронавирусом COVID-19.
На президентских выборах в Абхазии победу одержал 56-летний Аслан Бжания. Напомним, что очередной общественно-политический кризис, отягощенный тяжелейшей криминогенной и социально-экономической обстановкой в частично признанной Абхазии, привел к тому, что здесь снова прошли президентские выборы — шестые за 15 лет.
Мэр Москвы Сергей Собянин обязал жителей столицы старше 65 лет соблюдать домашний режим с 26 марта по 14 апреля. Также на улицу не должны выходить люди с хроническими заболеваниями. Эти ограничения ввели для борьбы с коронавирусом.
Около трех миллионов предпринимателей могут прекратить свою деятельность из-за распространения коронавируса и сложных экономических процессов. Об этом рассказала вице-президент Торгово-промышленной палаты РФ Елена Дыбова, подчеркнув, что сейчас важно сохранить основную часть бизнеса.
Команда «Молодежки ОНФ» заканчивает разъяснительную работу с населением по поправкам в Конституцию и включается в работу штабов по оказанию помощи пожилым людям в условиях распространения коронавируса.
Коронавирус запер многих дома, но государство и бизнес создают все возможности, чтобы люди, находясь в самоизоляции, не потеряли прежний ритм жизни. Владимир Путин на прошедшей неделе поручил министерствам и ведомствам открыть бесплатный доступ к социально значимым ресурсам, чтобы россияне могли удалённо покупать лекарства, получать важную информацию, учиться и смотреть отечественное кино бесплатно. Многие российские компании не стали дожидаться поручений и открыли пользователям доступ к своим онлайн-услугам. «Парламентская газета» составила гид по бесплатным сервисам, которые не только полезны, но и помогут сэкономить во время эпидемии.
"Во время кризиса слухи и ложная информация распространяются особенно быстро, - пишет немецкое издание Süddeutsche Zeitung. - (...) В последние дни произошло три, на первый взгляд не связанных друг с другом события: в Германии несет вздор женщина, называющая себя "мамой Польди". В США вздор несет человек, являющийся президентом Соединенных Штатов. При этом во всем мире десятки тысяч людей заражаются коронавирусом".
Шинный бизнес Группы «Татнефть» KAMA TYRES расширяет линейку ЦМК шин KAMA NR 702. В серийное производство запущен новый типоразмер 11R22,5. Модель имеет категорию скорости К (110 км/ч), индекс нагрузки 148/145 (3150/2900 кг) и маркировку M+S.
Мария Юркова – поэт и блогер – живой пример современного тренда перехода из сетературы в литературу «традиционную». Она рассказала о том, как ютьюб может помочь вернуть ребёнка к книге, и о том, почему важно всегда оставаться на связи с читателями.
В США группа исследователей по поиску затонувших кораблей обнаружила около гавайского острова Оаху подлодку SS-415 Stickleback, которая затонула 28 мая 1958 года. Субмарина лежит на глубине 300 метров.
Американские океанологи Вашингтонского университета отмечают, что в тканях тела океанических рыб, которые применяются для приготовления суши и других блюд с сырой рыбой, стало слишком много паразитических червей - нематод. По сравнению с семидесятыми годами прошлого века их стало в триста раз больше. (А ваши дети-внуки любят полакомиться роллами? Расскажите им о потенциальной опасности, пусть кушают только в проверенных местах. - прим. МГ.)
Сетевое издание «Мои года. Интернет-журнал для уважаемых людей» (moi-goda.ru). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 – 69490 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25 апреля 2017 года.
Учредитель – Общество с ограниченной ответственностью «БайкалТелеИнформ».
Главный редактор - Дронов М.Ю.
Электронный адрес редакции: editorial@moi-goda.ru,
тел.: (3952) 23-04-09.