Версия о возможном отравлении откладывает прощание с Сергеем Доренко

Дочери журналиста Сергея Доренко от первого брака настаивают на повторном вскрытии из-за подозрений, что их отец мог быть отравлен.

В связи с этим полиция запретила выдавать тело Доренко для захоронения или кремации «в связи с необходимостью повторной судебно-медицинской экспертизы».

Документ, подписанный заместителем начальника СЧ СУ УВД по ЦАО Бахтиным, поступил во 2-й судебный морг сегодня ночью.

По данным «Говорит Москва», намеченные на 12 мая прощание и похороны будут отложены на более поздний срок, о котором сообщат в ближайшее время.

Написавшие заявление Ксения и Екатерины Доренко подозревают в отравлении последнюю жену Доренко — Юлию, которая настаивает на кремации.

Ранее известны результаты вскрытия тела 59-летнего главреда радио «Говорит Москва» Сергея Доренко. Он скончался 9 мая, упав с мотоцикла в Москве. Согласно медицинскому заключению, у Доренко нашли разорванную аневризму грудной части аорты. В то же время РБК сообщает о нарушении функций сердца.

В обществе, в том числе и среди наших читателей, отношение к Сергею Доренко - крайне неоднозначное. Например, он прославился на всю страну как "телекиллер", когда определенной политической группировке необходимо было снижать популярность Евгения Примакова и Юрия Лужкова. Что не отменяет, конечно, яркого следа, который он оставил в истории отечественных СМИ - и общественного сознания современной России.