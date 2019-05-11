Дочь погибшего Сергея Доренко намекает на возможность убийства отца

Дочь погибшего журналиста Сергея Доренко Екатерина попросила правоохранительные органы выяснить причины смерти ее отца. Об этом сообщает РБК. По ее словам, нынешняя супруга Доренко — «заинтересованное лицо» в смерти журналиста.

«Я вызывала полицию и написала заявление, — сообщила Екатерина. — Я прошу не сжигать его, а провести тест ДНК, отчего он умер. Я считаю, что он умер не естественной смертью, у меня есть определенные факты. А если тело сожгут — концы в воду».

Напомним, Сергей Доренко погиб за рулем мотоцикла в центре Москвы в возрасте 59 лет накануне, 9 мая.

Вечером он ехал на мотоцикле по Николоямской улице и внезапно упал. Врачи обнаружили у погибшего гемотампонаду — скопление жидкости, препятствующее функционированию сердца.

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