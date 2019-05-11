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Дочь погибшего Сергея Доренко намекает на возможность убийства отца

По инф. polit.ru   
11 Мая 2019 г.
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Дочь погибшего журналиста Сергея Доренко Екатерина попросила правоохранительные органы выяснить причины смерти ее отца. Об этом сообщает РБК. По ее словам, нынешняя супруга Доренко — «заинтересованное лицо» в смерти журналиста.

Дочь погибшего журналиста Сергея Доренко Екатерина попросила правоохранительные органы выяснить причины смерти ее отца.

«Я вызывала полицию и написала заявление, — сообщила Екатерина. — Я прошу не сжигать его, а провести тест ДНК, отчего он умер. Я считаю, что он умер не естественной смертью, у меня есть определенные факты. А если тело сожгут — концы в воду».

Напомним, Сергей Доренко погиб за рулем мотоцикла в центре Москвы в возрасте 59 лет накануне, 9 мая.

Вечером он ехал на мотоцикле по Николоямской улице и внезапно упал. Врачи обнаружили у погибшего гемотампонаду — скопление жидкости, препятствующее функционированию сердца.