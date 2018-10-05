Вашим внучкам государство предложит "рожать пораньше". А вам как такой совет?

Правительство РФ намерено разработать комплекс мер, которые будут стимулировать женщин рожать первого ребенка пораньше. Цель — повысить рождаемость.

Разработка таких мер предложена в принятом на днях кабмином документе «Об основных направлениях деятельности правительства РФ на период до 2024 года». В том числе в документе говорится о необходимости переломить «тенденцию увеличения возраста матери при рождении первенца». Меры должны будут повысить рождаемость, поскольку женщин репродуктивного возраста становится все меньше. Но конкретные меры по стимулированию рождаемости будут зависеть от того, сколько детей у женщины уже есть.

Дополнительные меры могут потребоваться в тех российских регионах, где суммарный коэффициент рождаемости ниже среднероссийского значения, а также в регионах Дальневосточного федерального округа. Ответственной за меры по стимулированию рождаемости назначена «социальный» вице-премьер Татьяна Голикова.

Непосредственно за реализацию демографических мер в правительстве отвечает Министерство труда. В пресс-службе министерства в ответ на просьбу Би-би-си пояснить, какие именно меры для снижения возраста рождения первого ребенка могут быть предложены и сколько это может стоить, прислала фрагмент из нацпроекта «Демография». В нем говорится, что до 2024 года планируется проанализировать эффективность ежемесячных выплат в связи с рождением первого ребенка, материнского капитала, субсидирования ставки по ипотеке.

Отметим, что ранее российские власти власти боролись с проблемой раннего материнства (еще до совершеннолетия), уговаривая россиянок «рожать поздно».

Эксперты считают, что тенденция «старения» материнства сейчас наблюдается во всем западном мире и предложенные меры не окажут должного эффекта.

Отметим, что Россия сейчас находится в демографической яме из-за того, потому что возраста рождения детей достигло малочисленное поколение 1990-х годов. С января по август этого года в России родилось почти 929 тысяч детей, что на 40 тысяч меньше, чем в тот же период прошлого года.

По инф. rosbalt.ru

Загрузка...

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ