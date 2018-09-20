Потери населения России в 2018 году: минус 170,5 тыс человек. Мигранты "дыру" не заполняют

Население России в январе—июле сократилось на 91,9 тыс. человек, сообщает Росстат. По данным на 1 августа, в России проживало 146,8 млн человек.

Число родившихся в январе—июле снизилось до 928,9 тыс. человек (969,4 тыс. в тот же период 2017-го). Число умерших за отчетный период возросло до 1 млн 99,4 тыс. (1 млн 83,8 тыс. год назад).

То есть, за семь месяцев года была зафиксирована естественная убыль населения на 170,5 тыс. человек (против 114,4 тыс. человек в январе—июле 2017 года).

Миграционный прирост лишь на 46,1% компенсировал численные потери населения. За январь—июль 2018 года он составил 78,7 тыс. человек против 119,7 тыс. человек в январе—июле 2017 года.

По инф. rosbalt.ru

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