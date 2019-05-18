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Прах Сергея Доренко захоронен на Троекуровском кладбище
По инф. rosbalt.ru   
18 Мая 2019 г.
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На Аллее журналистов Троекуровского кладбище в российской столице прошло захоронение кремированных останков Сергея Доренко.

Часть праха при этом оставили, чтобы развеять над керченской горой Митридат. Этого хотел сам журналист, родившийся в Керчи.

На похоронах, в отличие от вчерашней церемонии прощания, присутствовали только родные и близкие журналиста. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва», которой он руководил.

Доренко умер в 59 лет от аневризмы аорты. Смерть наступила, когда он находился за рулем мотоцикла на улице Земляной Вал.

Напомним, прощание с известным (не без скандальности) журналистом предшествовала заминка, связанная с тем, что дочери Доренко от первого брака настаивали на проведении экспертизы тела, подозревая отравление отца. Эта версия не нашла подтверждения.

По инф. rosbalt.ru

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