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Вам больше 65 и вы работаете? Тогда вам положен больничный для самоизоляции

По инф. rosbalt.ru   
06 Апреля 2020 г.
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Работающие граждане старше 65 лет, выбравшие режим самоизоляции, смогут получить больничный с 6 по 19 апреля. Назначение пособия по временной нетрудоспособности в связи с карантином не потребует от граждан заполнения каких-либо документов. Оплата больничного листа придет гражданам напрямую из средств Фонда социального страхования.

Вам больше 65 и вы работаете? Сможете взять больничный для самоизоляции

Ранее Минтруд рекомендовал переводить сотрудников старше 65 лет на удаленную работу из дома в связи с пандемией коронавируса. Чтобы обеспечить права граждан старшего возраста, чья сфера деятельности не предполагает удаленной работы, реализована возможность для получения больничного для всех выбравших режим самоизоляции работающих граждан старше 65.

Работодатель должен будет перевести граждан из группы риска на «удаленку» с выплатой полной заработной платы или передать в Фонд социального страхования данные для оформления пособия по временной нетрудоспособности.

Расчет пособия по временной нетрудоспособности для граждан пожилого возраста будет проходить по общим правилам. При стаже более 8 лет дни нетрудоспособности оплачиваются в 100% размере. За базу берется среднемесячный заработок, но не более максимально возможного размера пособия (средний максимальный размер — 69961,65 рублей в месяц).

Выплата пособий будет осуществляться ФСС России единовременно за весь указанный период в течение 7 календарных дней со дня формирования электронного листка нетрудоспособности.

Напомним, ранее Минтрудом совместно с Фондом социального страхования был реализован механизм дистанционного назначения пособия по временной нетрудоспособности лицам, вернувшимся из-за рубежа и совместно проживающим с ними гражданам.

По инф. rosbalt.ru

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