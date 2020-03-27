«Валяюсь с модной болезнью»: Борис Акунин заразился коронавирусом

Известный писатель и общественный деятель Борис Акунин сообщил в своем Facebook, что подхватил коронавирус.

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По его словам, он забросил соцсети, потому что «валяется с модной болезнью». Писатель заверил, что обязательно расскажет о своем самочувствии и ходе болезни, как только «малость окрепнет».

При этом 63-летний Акунин отметил, что «страх перед коронавирусом гораздо страшнее самого коронавируса». Он призвал всех быть осторожными из-за коронавируса, но не паниковать.

По инф. rosbalt.ru

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