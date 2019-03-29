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В Японии вот-вот начнется новая эра. Имя её пока держится в секрете
По инф. polit.ru   
29 Марта 2019 г.
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Название новой эры в Японии станет известно 1 апреля в 11.30, заявил генеральный секретарь японского правительства Есихидэ Суга, который его и огласит.

В Японии вот-вот начнется новая эра. Имя её пока держится в секрете

После оглашения названия премьер-министр Японии Синдзо Абэ зачитает собственное заявление, пишет The Mainichi.

Перед оглашением названия будут собраны мнения глав обеих палат японского парламента, представителей прессы, деловых и научных кругов. По данным источника, среди кандидатов в экспертную группу нобелевский лауреат по медицине Синъя Яманака и писатель Хаяси Марико.

Наступающая эта станет 248-й в истории Японии. Изменение названия эпохи является важным событием, поскольку оно указывается при чеканке монет, в календаря и официальных документах. Нынешняя эра носит название Хэйсэйэра Установления мира.

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