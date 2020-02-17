В Японии казнят убийцу 19 инвалидов

В 2016 году бывший сотрудник пансионата для людей с ограниченными умственными возможностями в японском городе Сагамихара убил 19 постояльцев учреждения. Окружной суд Иокогамы приговорил его к смертной казни. Напомним, что тема смертной казни - одна из острейших и самых нервных на постсоветском пространстве...
26-летний Сатоси Уэмацу проработал в пансионате почти три года и уволился из него за несколько месяцев до инцидента. При нападении он зарезал девять женщин и десять мужчин, еще 26 человек получили ранения. В то время в учреждении находилось 150 постояльцев в возрасте от 18 до 75 лет. После совершения преступления Уэмацу сам явился в полицейский участок и добровольно сдался, при нем была сумка с тремя окровавленными ножами.
В ходе судебного процесса над Уэмацу адвокаты настаивали на его невменяемости. Во время первого слушания обвиняемый внезапно начал буйствовать и попытался положить себе что-то в рот, однако судебные приставы смогли его остановить. Затем он признался в суде в содеянном и извинился за свои действия.
Объясняя мотивы преступления, Уэмацу заявил, что не считает пациентов с ограниченными умственными возможностями за людей и хочет избавить их от страданий. Ранее также сообщалось, что обвиняемый употреблял наркотики.
Совершенно не секрет, что в России тоже многие (если не большинство населения!) были бы рады возврату смертной казни. Этот эмоциональный порыв понятен - если вспомнить о таких жутких историях, как убийство девочки Лизы в Саратове и многие другие... Но, поддаваясь страстям, люди не учитывают того факта, что никакая перспектива смертной казни жестоких убийц-маньяков вовсе не останавливает, а сама возможность легального лишения человека жизни - дает широкий простор для уничтожения неугодных людей путем фальсификации доказательств, выбивания признаний через пытки и так далее.
В 2016 году бывший сотрудник пансионата для людей с ограниченными умственными возможностями в японском городе Сагамихара убил 19 постояльцев учреждения. Окружной суд Иокогамы приговорил его к смертной казни. Напомним, что тема смертной казни - одна из острейших и самых нервных на постсоветском пространстве...
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