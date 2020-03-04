В Тульской области детей искусали крысы

В Тульской области дети попали в больницу от укусов крыс. Следователи СУ СК России по региону начали проверку случившегося, сообщили в пресс-службе ведомства.

Из сообщений в соцсетях следует, что в поселке Дубовка Узловского района двое детей пострадали от укусов крыс. Причем крысы напали на ребят у них же дома. Здание находится в аварийном состоянии, уточняется в сообщении СК.

Полученные детьми травмы оказались настолько серьезными, что они были госпитализированы. Сейчас они уже выписаны из больницы, их здоровью ничего не угрожает.

Процессуальное решение будет приниматься после того, как следователи выяснят все подробности случившегося.

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