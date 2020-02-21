В центре Москвы пенсионерка по доброте отдала мошеннику миллион рублей

В центре Москвы женщина отдала мошеннику 1 млн рублей и получила взамен фальшивые деньги. Аферист обещал пенсионерке вернуть ей 3 млн рублей.
По словам потерпевшей 84-летней женщины, у дома №14 в 3-м Нахимовском проезде у ней подошел неизвестный за помощью. Мужчина рассказал, что столкнулся с трудностями с обналичиванием денег при покупке недвижимости, и попросил у пенсионерки 1 млн рублей.
Женщина, рассчитывая вернуть больше денег, согласилась помощь и сняла нужную сумму в отделении банка на Тверской улице. После этого она отдала деньги мужчине в салоне автомобиля, чтобы он их якобы сфотографировал для банка. Спустя какое-то время аферист вернул деньги пенсионерке. Дома женщина обнаружила, что купюры фальшивые.
За сбережениями стариков (иногда довольно большими!) уже давно идет настоящая охота. Кем только не прикидываются негодяи: и полицейскими, и коммунальщиками, и переписчиками, и сотрудниками ПФР. И вот заголовки в подтверждение:
Жена телеведущего Дмитрия Диброва, который всем известен благодаря программе "Кто хочет стать миллионером", рассказала о его состоянии здоровья. Недавно Дмитрию стало плохо прямо в кинотеатре, на премьере картины Егора Кончаловского "На Луне".
Депутат Государственной Думы, Заместитель председателя Комитета Государственной Думы по контролю и Регламенту, член фракции «Единая Россия» Михаил Романов прокомментировал решение Петроградского районного суда о принудительном медицинском обследовании жительницы Санкт-Петербурга Аллы Ильиной, которая сбежала из инфекционной больницы имени Боткина, куда была помещена с подозрением на коронавирус после возвращения из Китая.
В Китае приступят к клиническим испытаниям вакцины от коронавируса не раньше апреля. Об этом сообщил замглавы Национального комитета по здравоохранению Цзэн Исинь. Между тем, в материковом Китае от заболевания, вызванного коронавирусом нового типа, скончались 2236 человек. Общее число подтвержденных случаев заражения составило 75465.
Перед просмотром фильма «ВИЧ в России – эпидемия, про которую не говорят» предполагал, что фильм этот мне не понравится, так же как и предыдущие, – в работах Дудя мешает заданность: во всём виновата власть, Беслан – виновата власть, Колыма – было давно, но виновата власть... Однако я был приятно удивлён.
Госдума приняла закон о бесплатном горячем питании. Родители, слыша эту формулировку, полагают, что теперь их детей будут кормить не только кашей по утрам, но супом с котлетам на продленке. Оказывается, на самом деле это не совсем так.
Музыкант Юрий Антонов сравнил творчество его поколения с современными исполнителями. «Арест был бы обеспечен за такие песни», уверен певец и композитор. При этом он отметил, что музыкальные тенденции – веяние времени.
Игроки с большим стажем долго оценивают все факторы, перед тем как начать активный гемблинг в заинтересовавшем их онлайн казино на деньги. Большинство азартных заведений регулярно проводят впечатляющие рекламные компании, на которые «слетаются» неопытные клиенты.
Женщина всегда хочет оставаться красивой, даже если немножко, средне или очень прилично вышла из формы. Совершенствовать свое тело, конечно, стоит постоянно. Но иногда по разным причинам процесс не особо удается и надо как-то все равно с этим жить и оставаться привлекательной.
Международное объединение содействия развитию абазино-абхазского этноса «Алашара» стало участником X Всероссийского съезда НКО, состоявшегося в российской столице. На форуме представители организации вице-президент АНО «Алашара» Рамазан Мхце и руководитель обособленного подразделения в Черкесске Мурат Муков рассказали о модели по формированию в Карачаево-Черкесской Республике общественной инициативы.
Срочник Руслан Мухатов, обвиняемый по делу о дедовщине в воинской части в поселке Горный в Забайкалье, где рядовой Рамиль Шамсутдинов расстрелял восемь человек., извинился перед четырьмя потерпевшими и заплатил им по 500 рублей в качестве компенсации.
Сетевое издание «Мои года. Интернет-журнал для уважаемых людей» (moi-goda.ru). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 – 69490 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25 апреля 2017 года.
Учредитель – Общество с ограниченной ответственностью «БайкалТелеИнформ».
Главный редактор - Дронов М.Ю.
Электронный адрес редакции: editorial@moi-goda.ru,
тел.: (3952) 23-04-09.