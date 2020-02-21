В центре Москвы пенсионерка по доброте отдала мошеннику миллион рублей

В центре Москвы женщина отдала мошеннику 1 млн рублей и получила взамен фальшивые деньги. Аферист обещал пенсионерке вернуть ей 3 млн рублей.

По словам потерпевшей 84-летней женщины, у дома №14 в 3-м Нахимовском проезде у ней подошел неизвестный за помощью. Мужчина рассказал, что столкнулся с трудностями с обналичиванием денег при покупке недвижимости, и попросил у пенсионерки 1 млн рублей.

Женщина, рассчитывая вернуть больше денег, согласилась помощь и сняла нужную сумму в отделении банка на Тверской улице. После этого она отдала деньги мужчине в салоне автомобиля, чтобы он их якобы сфотографировал для банка. Спустя какое-то время аферист вернул деньги пенсионерке. Дома женщина обнаружила, что купюры фальшивые.

За сбережениями стариков (иногда довольно большими!) уже давно идет настоящая охота. Кем только не прикидываются негодяи: и полицейскими, и коммунальщиками, и переписчиками, и сотрудниками ПФР. И вот заголовки в подтверждение:

По инф. rosbalt.ru

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