В Сочи на месяц раньше обычного зацвела сакура

В сочинском парке «Дендрарий» почти на месяц раньше начался сезон цветения сакуры — декоративной японской вишни.

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«Обычно пора цветения сакур приходится на начало апреля, но в связи с теплой погодой первые цветки распустились 10 марта. А ко дню весеннего равноденствия — 21 марта — можно будет сделать первые снимки на фоне расцветающей сакуры», — рассказали в пресс-службе сочинского дендрария.

Сакура — собирательное название нескольких видов подсемейства сливовые, но зачастую обозначает вишню мелкопильчатую. Обыкновенно деревья используют в декоративных целях, а если они дают урожай, то плоды очень мелкие и кисло-терпкие, с крупной косточкой. Сейчас сакуру можно встретить не только в Японии, где она является национальным символом, но и во многих странах Европы.

«Лепестки сакуры могут быть разного цвета: часто встречается белая сакура и розовая, но нередко можно увидеть цветы красного, малинового, желтого и даже зеленого и пестрых тонов, — отмечают специалисты парка „Дендрарий“. — Когда цветок полностью раскрывается, он остается таким около недели. Как долго он будет цвести, во многом зависит еще от погоды и температуры — чем холоднее, тем дольше можно будет созерцать цветы. А вот сильные ветра и дождь, наоборот, значительно сократят цветение японской вишни».

В парке «Дендрарий» можно встретить 7 видов и 22 сорта сакуры. Полюбоваться весенним явлением и уловить нежный аромат можно в Саду непрерывного цветения на верхней террасе.

Кстати

В Японии листья и лепестки сакуры нередко используют на кухне — их засаливают, после чего листья добавляют в съедобную оболочку для приготовленных из риса сладостей «сакура-моти», а лепестки применяют в качестве пахучей приправы. Во время праздников такую пряность часто опускают в кипяток или в зеленый чай.

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