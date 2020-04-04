В Словакии археологам попались артефакты возрастом 6 тысяч лет

В Словакии археологи при проведении раскопок в поселке Зеленый Кричек в окрестностях города Трнавы обнаружили множество фрагментов керамики, а также костяных и каменных орудий возрастом более 6000 лет.

Об открытии рассказало издание The Slovak Spectator. Оно было сделано буквально под стеной средневековой крепости, которой был когда-то вышеуказанный поселок. Исследовательские работы проводились на месте, отведенном инвестору под строительство.

В результате был обнаружен объект, который, предположительно, являлся частью крупного поселения эпохи неолита. Археологи раскопали большое количество фрагментов керамических сосудов, которые были покрыты узорами.

По этим изображениям ученые установили, что изделия были изготовлены представителями малоизученной культуры Лендьель — центральноевропейской культуры эпохи неолита (примерно 4900–3400 гг. до н. э.) Ее преемницей стала культура воронковидных кубков.

Также были найдены орудия и инструменты, изготовленные из камня и костей животных. Анализ артефактов показал, что их возраст превышает 6000 лет. Вероятно, они были созданы мастерами раннего периода культуры Лендьель. При этом археологи отмечают очень высокий уровень исполнения.

«До сегодняшнего дня вопрос о существовании здесь крупного поселения эпохи неолита оставался открытым, — говорит Питер Гржнар из Регионального совета по памятникам в Трнаве. — Его открытие является следствием стечения счастливых обстоятельств, потому что остатки этого объекта сохранились в узкой области между крепостной стеной и давно засыпанным городским рвом».

К слову, четыре года назад остатки древнего поселения были найдены в этом же поселке на улицах Франтишканской и Штефаникова. Ученые предполагают, что новая находка относится к тому же поселению неолита. Это означает, что оно было крупнее, чем считалось до сих пор.

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