Археологи при раскопках библейского города обнаружили «небоскреб»

Польские археологи обнародовали результаты многолетнего исследования, проведенного ими в Египте. Они раскопали холм Телль аль-Ретаба и обнаружили «небоскреб» и десятки более мелких домов древнего библейского города, который, судя по всему, был организованно покинут его жителями.

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Современный холм Телль аль-Ретаба расположен в дельте Нила. Его название буквально означает «курган, созданный столетиями строительства поселений человека».

Раскопав его, польские археологи наткнулись на руины древнего города, возраст которых составляет от 2500 до 3000 лет. Они обнаружили более десятка жилых домов. Этот город имел стратегическое значение, поскольку был расположен на оживленном торговом пути. Древние египтяне называли его Чеку, а в Библии он упомянут под названием Пифом.

«Мы досконально осмотрели несколько зданий, это оказались сооружения из высушенного глиняного кирпича, — рассказал член экспедиции Лукаш Ярмужек из Варшавского университета. — Дома Третьего переходного периода (1070 — 664 гг. до н. э.) принадлежали в основном людям из низших социальных слоев, поэтому их обстановка оказалась скудной».

Интересно, что одно из обнаруженных археологами зданий было просто огромным по тем временам. Археологи даже назвали его «древним небоскребом». Оно было возведено на руинах более ранних домов, от которых значительно отличалось своей архитектурой. Это была многоэтажная конструкция, состоявшая из шести-семи этажей.

Большинство домов, обнаруженных в Телль аль-Ретабе, занимали площадь 50–70 квадратных метров и состояли из двух-трех комнат. В некоторых домах число комнат доходило до пяти-восьми. Площадь одного из домов составляла 150 квадратных метров. В нем, вероятно, проживали более состоятельные люди, которых ученые отнесли к «среднему классу».

Небольшое количество артефактов, обнаруженных внутри зданий, свидетельствует о том, что они были оставлены жителями одновременно и организованно. Археологи считают, что горожане унесли с собой большую часть своего имущества.

К этому выводу привело обследование одного из домов, который, в отличие от соседних, по какой-то причине рухнул. Под руинами оказались все предметы, которые находились в доме. Хозяева просто не успели и не смогли их вынести.

«Этот дом принес очень интересные открытия, — говорит Агнешка Рыш из Польской академии наук — Так, были найдены свинцовые гири от рыболовных сетей, которые лежали на полу».

Также был обнаружен раздвоенный бронзовый наконечник копья. Подобные предметы ранее находили в захоронениях. Есть предположение, что они использовались в ритуальных целях. Но поскольку в данном случае речь идет о жилом доме, этот наконечник, вероятно, был деталью настоящего боевого копья.

За годы раскопок было обнаружено немало каменных орудий, сосудов из известняка, металлических, керамических и костяных инструментов, а также ювелирные изделия и амулеты. Их анализ показал, что основными занятиями горожан были сельское хозяйство и рыболовство. Кроме того, они занимались плетением корзин и сетей.

«Исходя из того, что мы обнаружили, можно предположить, что это производство не было массовым и ограничивалось потребностями каждого конкретного дома, — говорит Агнешка Рыш. — Из древнеегипетских текстов мы знаем, что в состав семей в то время входили не только родственники, но и люди, напрямую с ними не связанные. Управлял всем глава семьи, обычно это был мужчина».

Помимо жилых домов, археологи также обнаружили две крупные постройки, в которых содержались животные.

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