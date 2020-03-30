Археологи при раскопках библейского города обнаружили «небоскреб»

Польские археологи обнародовали результаты многолетнего исследования, проведенного ими в Египте. Они раскопали холм Телль аль-Ретаба и обнаружили «небоскреб» и десятки более мелких домов древнего библейского города, который, судя по всему, был организованно покинут его жителями.
Современный холм Телль аль-Ретаба расположен в дельте Нила. Его название буквально означает «курган, созданный столетиями строительства поселений человека».
Раскопав его, польские археологи наткнулись на руины древнего города, возраст которых составляет от 2500 до 3000 лет. Они обнаружили более десятка жилых домов. Этот город имел стратегическое значение, поскольку был расположен на оживленном торговом пути. Древние египтяне называли его Чеку, а в Библии он упомянут под названием Пифом.
«Мы досконально осмотрели несколько зданий, это оказались сооружения из высушенного глиняного кирпича, — рассказал член экспедиции Лукаш Ярмужек из Варшавского университета. — Дома Третьего переходного периода (1070 — 664 гг. до н. э.) принадлежали в основном людям из низших социальных слоев, поэтому их обстановка оказалась скудной».
Интересно, что одно из обнаруженных археологами зданий было просто огромным по тем временам. Археологи даже назвали его «древним небоскребом». Оно было возведено на руинах более ранних домов, от которых значительно отличалось своей архитектурой. Это была многоэтажная конструкция, состоявшая из шести-семи этажей.
Большинство домов, обнаруженных в Телль аль-Ретабе, занимали площадь 50–70 квадратных метров и состояли из двух-трех комнат. В некоторых домах число комнат доходило до пяти-восьми. Площадь одного из домов составляла 150 квадратных метров. В нем, вероятно, проживали более состоятельные люди, которых ученые отнесли к «среднему классу».
Небольшое количество артефактов, обнаруженных внутри зданий, свидетельствует о том, что они были оставлены жителями одновременно и организованно. Археологи считают, что горожане унесли с собой большую часть своего имущества.
К этому выводу привело обследование одного из домов, который, в отличие от соседних, по какой-то причине рухнул. Под руинами оказались все предметы, которые находились в доме. Хозяева просто не успели и не смогли их вынести.
«Этот дом принес очень интересные открытия, — говорит Агнешка Рыш из Польской академии наук — Так, были найдены свинцовые гири от рыболовных сетей, которые лежали на полу».
Также был обнаружен раздвоенный бронзовый наконечник копья. Подобные предметы ранее находили в захоронениях. Есть предположение, что они использовались в ритуальных целях. Но поскольку в данном случае речь идет о жилом доме, этот наконечник, вероятно, был деталью настоящего боевого копья.
За годы раскопок было обнаружено немало каменных орудий, сосудов из известняка, металлических, керамических и костяных инструментов, а также ювелирные изделия и амулеты. Их анализ показал, что основными занятиями горожан были сельское хозяйство и рыболовство. Кроме того, они занимались плетением корзин и сетей.
«Исходя из того, что мы обнаружили, можно предположить, что это производство не было массовым и ограничивалось потребностями каждого конкретного дома, — говорит Агнешка Рыш. — Из древнеегипетских текстов мы знаем, что в состав семей в то время входили не только родственники, но и люди, напрямую с ними не связанные. Управлял всем глава семьи, обычно это был мужчина».
Помимо жилых домов, археологи также обнаружили две крупные постройки, в которых содержались животные.
- Расскажите об этом своим друзьям!
Загрузка...
-
Археологи при раскопках библейского города обнаружили «небоскреб»
Польские археологи обнародовали результаты многолетнего исследования, проведенного ими в Египте. Они раскопали холм Телль аль-Ретаба и обнаружили «небоскреб» и десятки более мелких домов древнего библейского города, который, судя по всему, был организованно покинут его жителями.
-
«Батька» Лукашенко никаких вирусов не боится
Никакие вирусы не повлияют на график белорусского лидера Александра Лукашенко. Об этом он сам заявил журналистам во время хоккейного матча. (Ох, Александр Григорьевич, зря вы так самонадеянны, лучше бы побереглись! -- прим. МГ.)
-
Михаил Вашуков назвал причины распада его дуэта с Бандуриным
Популярный юморист-куплетист Михаил Вашуков на днях стал гостем программы «Судьба человека», в которой рассказал о своей жизни и творчестве.
-
«Концерт в тапочках» Леонида Агутина растрогал пользователей интернета
В Сети молодежь обсуждает «Концерт в тапочках» музыканта Леонида Агутина. Агутин, как и другие российские звезды шоу-бизнеса, самоизолировался из-за распространения коронавируса, но решил устроить онлайн-концерт.
-
Куба провожает туристов и готовится противостоять коронавирусу
Коронавирусу удалось сделать то, чего не удалось сделать администрации Дональда Трампа своими санкциями: Куба осталась без туристов. Для острова, чья экономика заточена под туризм, это сродни апокалипсису. По всей стране закрываются отели, знаменитые бары и рестораны не работают, а еще буквально три дня назад забитые под завязку туристами достопримечательности оказались в одиночестве под пальмами и тропическим солнцем. В больницах тем временем пытаются лечить от нового страшного зверя - инфекции COVID-19, но не всегда результат оказывается положительным, так, один россиян, госпитализированный в кубинский госпиталь, скончался.
-
Шаманы против коронавируса
Новая подборка интересных фактов со всего света с комментариями нашего обозревателя.
-
Полицейские оштрафовали несколько сотен нарушителей карантина
МВД РФ с 27 марта временно приостанавили личный прием граждан из-за усиления мер по предупреждению коронавируса. Вместо этого полицейские начали заниматься поиском нарушителей карантина. Штрафы выписали уже нескольким сотням россиян.
-
Том Хэнкс вылечился от коронавируса
63-летний голливудский актер Том Хэнкс и его жена Рита Уилсон излечились от коронавирусной инфекции. Об этом они сами сообщили в соцсетях.
-
В Крыму досрочно открывают большую современную больницу на 730 коек
В Крыму принято решение из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции досрочно запустить в эксплуатацию построенную на Московском шоссе Республиканскую клиническую больницу имени Семашко. Об этом глава Крыма Сергей Аксенов заявил во время заседания оперативного штаба.
-
Коронавирусом охвачены уже 65 регионов России. Жертв пока восемь...
Число зараженных коронавирусом в России достигло 1534, эпидемией охвачены уже 65 регионов страны. Скончались восемь человек. И вот еще два тревожных факта: во Франции от СOVID-19 умерла 16-летняя девушка без хронических болезней, а в США скончался младенец. Всего в мире коронавирусом заражены более 600 тысяч, умерли свыше 30 тысяч. Мы собрали картину того, что происходит в мире в самом конце марта.
-
В Перми мужчина напал с ножом на соседку... из-за шумных детей
В Перми нетрезвый мужчина напал на свою соседку из-за того, что у нее кричали дети. Женщина получила ножевые ранения в плечо и бедро. (Людей с нездоровой психикой, увы, вокруг немало. И вывести их из состояния равновесия может что угодно... прим. МГ.)
-
Озеро Бездонное: природная загадка Подмосковья
Принято думать, что столкнуться с загадками и тайнами можно проделав как минимум многокилометровый путь — где-нибудь в тибетском высокогорье или джунглях Амазонии. Но необычные места могут найтись и совсем рядом с шумной столицей нашей Родины — в Солнечногорском районе. Речь об озере Бездонном, которое в свое время пытался исследовать «отец русской химии» Дмитрий Иванович Менделеев.
-
Олег Газманов «с ужасом» вспоминает вечеринку с участием Льва Лещенко
Певец Олег Газманов прокомментировал празднование дня рождения родственницы композитора Игоря Крутого, среди участников которого был Лев Лещенко, впоследствии госпитализированный с коронавирусом.
-
Шестиклассник из Бурятии спас четверых детей из огня. Герой!
В селе Булум Хоринского района республики Бурятия 12-летний школьник спас четверых детей из горящего дома. О своем подвиге в тот день родителям шестиклассник ничего не сообщил, посчитав, что так на его месте сделал бы каждый.
-
«Жизнь вдовца» на YouTube: о грядках, кудрявых барашках и красной планете Марс
Канал «Жизнь вдовца» существует на платформе YouTube с 2015 года. Его автор раскрывает здесь темы, связанные с садом, огородом, дачей, домом и не только. Все освещаемые вопросы являются вечно актуальными, поэтому со страничкой блогера стоит познакомиться поближе.
-
Врач рассказал, как обезопасить себя при походе в магазин во время пандемии
Научный консультант экспертного центра Союза потребителей Андрей Мосов рассказал, как в условиях распространения коронавируса обезопасить себя от заражения во время посещения магазинов.
-
Почему Италия оказалась с бедой один на один?
Третью неделю вся Италия живет в режиме чрезвычайной ситуации. Из-за эпидемии коронавируса запрещено выходить на улицу, если только не за продуктами и по самым неотложным делам. Для передвижения по городу требуется разрешение для работающих или какой-либо важный предлог, как, например, срочный визит к врачу или помощь престарелым родственникам.
-
Александр Домогаров со скандалом ушел из МХАТ имени Горького
Известный российский актёр театра и кино Александр Домогаров со скандалом уволился из театра МХАТ имени Горького. Об этом он сам заявил несколько дней назад.
-
Мурашко: для борьбы с COVID-19 будет изменена вся система медпомощи
Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что в рамках борьбы с коронавирусом будет изменена вся система медицинской помощи.
-
Археологи показали ливневую канализацию Китая возрастом 4 тысячи лет
Археологи нашли самую раннюю городскую дренажную систему Китая, возраст которой превышает 4000 лет. Предположительно, она была возведена представителями древней культуры Луншань.