Могилу античного воина возрастом около 1900 лет нашли в Азовском заповеднике

Статус погребенного подтверждает найденный при нем кинжал, сообщает телеканал «Россия – Культура».

По мнению экспертов, погребение относится ко II веку нашей эры. В месте находки в то время располагался юго-восточный участок некрополя крепостного городища меотов.

Подобных погребений найдено уже около полусотни, они перемежаются с воинскими могилами XIV века, когда на этой же территории находилось укрепленное городище алан. Впоследствии все находки будут собраны в единую экспозицию «Забытый город забытой страны», где их смогут увидеть посетители.

В числе других находок – уникальный по размеру и сохранности мраморный фриз византийского времени, вырезанный местным мастером, кувшин, изготовленный средневековыми греками в горном Крыму, и другие артефакты. Свое место среди экспонатов может занять и кинжал античного воина, могилу которого нашли азовские археологи.

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По инф. portal-kultura.ru

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