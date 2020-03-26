Могилу античного воина возрастом около 1900 лет нашли в Азовском заповеднике

Продюсер Иосиф Пригожин известен не только благодаря работе со звёздами первой величины, но и бескомпромиссными взглядами на жизнь. На этот раз досталось артистам, которые в качестве модного аксессуара стали использовать медицинские...
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Медсестра Курганского областного противотуберкулезного диспансера Светлана Щедрина намерена подать иск в суд с требованием повысить ей зарплату. Как сообщила она, аналогичные иски готовят еще девять ее...
Статус погребенного подтверждает найденный при нем кинжал, сообщает телеканал «Россия – Культура».
По мнению экспертов, погребение относится ко II веку нашей эры. В месте находки в то время располагался юго-восточный участок некрополя крепостного городища меотов.
Подобных погребений найдено уже около полусотни, они перемежаются с воинскими могилами XIV века, когда на этой же территории находилось укрепленное городище алан. Впоследствии все находки будут собраны в единую экспозицию «Забытый город забытой страны», где их смогут увидеть посетители.
В числе других находок – уникальный по размеру и сохранности мраморный фриз византийского времени, вырезанный местным мастером, кувшин, изготовленный средневековыми греками в горном Крыму, и другие артефакты. Свое место среди экспонатов может занять и кинжал античного воина, могилу которого нашли азовские археологи.
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