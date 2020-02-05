В самые опасные алкогольные напитки записали пиво

Пиво — вот самый опасный для здоровья человека алкогольный напиток, его надо запретить. Так считает врач-психиатр, нарколог, кандидат медицинских наук Даниил Покровский.

В интервью «Вечерней Москве» медик объяснил, что алкоголь в пиве — это самая безвредная часть. Все остальное, что придает пиву вкус и цвет, — это «крайне неполезные для здоровья человека соединения». В том числе, подчеркнул нарколог, пиво и пивные напитки содержат кобальт. Этот металл вызывает кардиопатию и ожирение сердца, которые могут привести к смерти.

О вредных привычках и борьбе с ними можно почитать по ссылке.

А полезные советы для здорового образа жизни - по другой ссылке.

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Для примера Покровский рассказал о средневековых художниках, которые писали красками на основе кобальта и не доживали до старости из-за кардиотоксичности этого металла. Тот же риск поджидает и любителей пива. Суточная предельно допустимая доза кобальта содержится в 375 миллилитрах пива, причем показатель не зависит от стоимости напитка.

Одним из наименее вредных алкогольных напитков Покровский назвал красное сухое вино.

По инф. rosbalt.ru

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