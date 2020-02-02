В руках у красноселького пенсионера взорвалась зажигалка

В реанимацию Военно-медицинской академии Петербурга был доставлен 72-летний житель Красного Села.

Как сообщает АН «Оперативное прикрытие», в руках у мужчины взорвалась зажигалка, когда он пытался закурить.

ЧП во дворе дома по улице Голубко обернулось трагедией, - на мужчине загорелась одежда, в результате чего обгорели 40% тела.

Врачи оценивают состояние пострадавшего как крайне тяжелое, у него глубокие ожоги головы, туловища, рук и ног.

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