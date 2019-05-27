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В Россию могут вернуться пункты приема стеклотары
По инф. polit.ru   
27 Мая 2019 г.
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Глава российского правительства Дмитрий Медведев дал министерствам природных ресурсов, торговли и экономического развития поручение проработать вопрос о возобновлении практики сдачи бутылок, которая существовала в стране в советские времена.

В Россию могут вернуться пункты приема стеклотары

Это поручение внесено в правительственный план реализации предложений, высказанных во время отчета кабмина в Госдуме, пишут «Известия» со ссылкой на документ. По данным издания, инициатива исходила от представителей партии «Справедливая Россия», которые полагают, что ретейлеры должны возвращать покупателям 5-7 рублей за пустую стеклотару и полимерные (пластиковые) бутылки.

По мнению представителей Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), пилотные проекты по сбору бутылок в России могут быть запущены еще до конца 2019 года.

Polit.ru

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