В России выявили еще шесть случаев заражения коронавирусом

Главные каналы, конкурируя друг с другом, наносят удары по зрителю и самим себе. Причём не какие-то там кабельные, молодёжные, развлекательные, коммерческие каналы, а самые что ни на есть первые, главные, государственные. Включишь и... напарываешься на исключительную мерзость, которая отвратительна и...
Внешний вид звёзд - особая тема для обсуждения в прессе и соцсетях. Одни считают, что весь секрет молодости - в бесчисленных пластических операциях, другие верят, что здоровый и активный образ жизни тоже может сильно изменить...
"Трем сестрам предъявили обвинение в убийстве, так как они убили своего отца. Генеральная прокуратура изменила решение", - сообщает швейцарское издание Tages-Anzeiger. Поясним, что речь идео о сестрах Хачатурян, которые убили своего...
Как передает РИА «Новости» со ссылкой на оперативный штаб, за сутки выявлено еще четыре случая в Москве и по одному — в Калининграде и Краснодарском крае.
По последним данным, в мире число случаев заражения COVID-19 достигло 126 тыс. 410, умерли 4 тыс. 635 заболевших. Всемирная организация здравоохранения объявила ситуацию с коронавирусом пандемией.
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Зараженные коронавирусом нового типа могут распространять его в течение 37 дней, пришли к выводу медики.
Как пишет журнал The Lancet, исследователи изучили историю болезни данных 191 пациента в Китае, из которых 54 скончался. Оказалось, что у трети людей, болевших атипичной пневмонией, вирус в дыхательных путях был активен на протяжении четырех недель после заражения.
Сейчас рекомендуемый срок карантина в связи с коронавирусом — 14 дней.
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Все наиболее пострадавшие от коронавируса районы расположены на широте 30-50 градусов, обратили внимание в Сети.
Как пишет пользователь «ЖЖ» chervonec_001, можно выстроить почти прямую линию: Ухань — Франция — Италия — Иран — Южная Корея — Япония — Сиэтл — Вашингтон — Нью-Йорк.
При этом, согласно статистике заболевших в Италии, в самом уязвимом положении находятся пожилые мужчины. Медианный возраст — 65 лет, но только каждый пятый заболевший моложе 50 лет.
Из 8342 случаев заболевания 62% пациентов были мужчинами, 38% — женщинами.
Хирург одной из больниц в Бергамо Даниэле Маккини рассказал в Facebook о разнице между коронавирусом и гриппом.
«Разница в том, что при классическом гриппе осложнений гораздо меньше. COVID-19 сразу поражает альвеолы легких, которые перестают выполнять свои функции, наступает сильная дыхательная недостаточность, и обычная кислородная терапия не работает», — пишет он.
Он также отметил, что тяжелые случаи заболевания встречаются и у молодых людей, и назвал ситуацию «эпидемиологической катастрофой».
В Кавказском государственном природном биосферном заповеднике (КГПБЗ) имени Х. Г. Шапошникова ученые завершили зимний учет зубров. В нынешнем году на склонах хребтов обнаружены рекордные по численности группировки этих животных за последние тридцать лет — около 413 особей.
Депутат Госдумы Валентина Терешкова заявила, что отрицательное отношение к её поправке, позволяющей Владимиру Путину ещё два раза подряд пойти на президентский срок, свидетельствует о нелюбви к России.
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Sobesednik.ru представил внешность 84-летнего президента Владимира Путина с помощью программы FaceApp уже сейчас. Зачем? Дело в том, что мало кто верит, что Конституционный суд завернет поправку и отправит Владимира Путина в 2024 году на заслуженный отдых.
Марина Левтова была одной из ярчайших звёзд советского кинематографа. Её случайное знакомство с миром кино в итоге подарило нам множество любимых персонажей, которые до сих пор остаются в нашей памяти и наших сердцах. Чем же Левтова смогла покорить жителей СССР?
С горечью наблюдаю, как мы становимся индивидуалистами, перегоняя даже американцев. Их жизненный стержень, кажется, остался нерушимым: «Мой дом – моя крепость», а наши принципы окончательно опрокинулись, полетели вверх тормашками. «Один в поле не воин», «На миру и смерть красна», «Не имей сто рублей, а имей сто друзей» – где все эти мудрые заветы, в какой жизни они остались?
Первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов видит риски роста цен на бытовую технику и лекарства в РФ на фоне нестабильности рынков, но власти готовы реагировать. Об этом он заявил 11 марта журналистам.
Предложение депутата Александра Карелина провести досрочные выборы в Государственную думу приняли бы, если бы его поддержали все фракции. Однако лидер КПРФ Геннадий Зюганов на встрече президента с главами фракций выступил против поправки Карелина, что привело к отказу от досрочных парламентских выборов. По словам близких к администрации президента источников издания, Кремль рассчитывал провести досрочные парламентские выборы в сентябре. Поправка Карелина была согласована с внутриполитическим блоком администрации президента, однако позиция Владимира Путина заключалась в том, что голосование по поправке должно быть консолидированным. Иными словами, для принятия поправки требовалась поддержка всех фракций.
В дагестанском селении Джемикент жители устроили самосуд над односельчанином. Поводом стало осквернение могилы матери. (Эмоции, конечно, часто превалируют над разумом, но все-таки самосуд - это не дело... прим. МГ.)
Мужчины в России спят крепче, чем женщины. Согласно опросу ВЦИОМ, 59% мужчин легко засыпают, а среди женщин таких только 47%. Также 49% женщин признались, что долго не могут заснуть, а среди мужчин таких лишь 34%.
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