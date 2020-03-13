В России выявили еще шесть случаев заражения коронавирусом

Шесть новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в России. Таким образом число заболевших увеличилось до 34 человек. А с 13 марта режим повышенной готовности ввели в Подмосковье.

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Как передает РИА «Новости» со ссылкой на оперативный штаб, за сутки выявлено еще четыре случая в Москве и по одному — в Калининграде и Краснодарском крае.

По последним данным, в мире число случаев заражения COVID-19 достигло 126 тыс. 410, умерли 4 тыс. 635 заболевших. Всемирная организация здравоохранения объявила ситуацию с коронавирусом пандемией.

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Зараженные коронавирусом нового типа могут распространять его в течение 37 дней, пришли к выводу медики.

Как пишет журнал The Lancet, исследователи изучили историю болезни данных 191 пациента в Китае, из которых 54 скончался. Оказалось, что у трети людей, болевших атипичной пневмонией, вирус в дыхательных путях был активен на протяжении четырех недель после заражения.

Сейчас рекомендуемый срок карантина в связи с коронавирусом — 14 дней.

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Все наиболее пострадавшие от коронавируса районы расположены на широте 30-50 градусов, обратили внимание в Сети.

Как пишет пользователь «ЖЖ» chervonec_001, можно выстроить почти прямую линию: Ухань — Франция — Италия — Иран — Южная Корея — Япония — Сиэтл — Вашингтон — Нью-Йорк.

При этом, согласно статистике заболевших в Италии, в самом уязвимом положении находятся пожилые мужчины. Медианный возраст — 65 лет, но только каждый пятый заболевший моложе 50 лет.

Из 8342 случаев заболевания 62% пациентов были мужчинами, 38% — женщинами.

Хирург одной из больниц в Бергамо Даниэле Маккини рассказал в Facebook о разнице между коронавирусом и гриппом.

«Разница в том, что при классическом гриппе осложнений гораздо меньше. COVID-19 сразу поражает альвеолы легких, которые перестают выполнять свои функции, наступает сильная дыхательная недостаточность, и обычная кислородная терапия не работает», — пишет он.

Он также отметил, что тяжелые случаи заболевания встречаются и у молодых людей, и назвал ситуацию «эпидемиологической катастрофой».

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По инф. rosbalt.ru

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