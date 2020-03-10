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Россиянам дали ценный совет в связи с коронавирусом
По инф. rosbalt.ru   
10 Марта 2020 г.
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Роспотребнадзор из-за распространения коронавируса рекомендует воздержаться от посещения общественных мест. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Россиянам дали рекомендации в связи коронавирусом

«Воздержитесь от посещения общественных мест: торговых центров, спортивных и зрелищных мероприятий, транспорта в час пик», — отмечается в сообщении пресс-службы ведомства.

Кроме того, рекомендуется использовать одноразовую медицинскую маску в общественных местах, меняя ее каждые 2-3 часа, и избегать близких контактов с людьми, имеющими видимые признаки ОРВИ. Также рекомендуется тщательно мыть руки, дезинфицировать гаджеты, пользоваться только индивидуальными предметами личной гигиены.

Симптомами коронавируса являются высокая температура, головная боль, слабость, кашель, затруднение дыхание, боли в мышцах, тошнота, рвота и диарея.

  • В мире выросло количество больных с коронавирусом нового типа. По информации The South China Morning Post и Института Джонса Хопкинса (США), диагноз подтвердился у 114 тыс. 448. В Китае, откуда с декабря распространяется инфекция, заболели 80 тыс. 754 жителя. В остальных странах общее число носителей вируса составляет 33 тыс. 694. Около половины инфицированных уже выздоровели, но 4026 скончались, в том числе 3024 — в КНР.
  • На территории России зафиксированы около двух десятков случаев заболевания коронавирусом.Три случая зарегистрированы в Липецке, один в Санкт-Петербурге, остальные — в Москве. Также больных выявили в Московской, Калининградской и Белогородской областях.

По инф. rosbalt.ru

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