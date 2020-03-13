В Подмосковье введен режим повышенной готовности из-за коронавируса. Губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал постановление о запрете всех массовых мероприятий, в которых число участников превышает 5 тысяч человек. Есть у нас и другие новости о распространении инфекции и о том, что происходит в связи с этим.

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Режим повышенной готовности введен с 00 часов 00 минут 13 марта. Помимо запрещения массовых мероприятий, постановление губернатора рекомендует работодателям по возможности перевести сотрудников на дистанционную работу, а министерству здравоохранения области - привести в полную готовность все медицинские учреждения, обеспечить их необходимыми препаратами и активизировать разъяснительную работу с населением.

Власти также должны обеспечить работу "горячей линии" по коронавирусу - ее номер 8-800-550-50-30.

Контроль за исполнением постановления возложен на заместителя губернатора Ильдара Габдрахманова.

Напомним, что к настоящему моменту коронавирус подтвержден у нескольких жителей области, которые находятся в изолированных боксах инфекционных больниц. По данным регионального министерства здравоохранения их состояние оценивается как удовлетворительное.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о запрете проведения в Москве массовых мероприятий с числом участников свыше 5 000 человек, сообщает Российская газета.

В общей сложности в России отмечено 28 случаев заражения коронавирусом. Все заболевшие — граждане России. Шесть больных находятся в Москве, еще двое — в Московской области.

Ранее Роспотребнадзор сообщал о 20 случаях заражения коронавирусом — это двое граждан Китая (уже выздоровели), 17 россиян, вернувшихся из Италии и один итальянец, сообщает "Росбалт".

А вот еще некоторые свежие данные о распространении коронавирусной инфекции:

Спикер Госдумы Вячеслав Володин распорядился отправить на карантин депутата Катасонова и всех контактировавших с ним. Катасонов недавно вернулся из Франции и пренебрег распоряжением о самоизоляции.

Уже после поездки во Францию Катасонов присутствовал на заседании, куда прибыл выступать президент России Владимир Путин.

Володин распорядился аннулировать пропуск Катасонова в Думу на две недели.

«В отношении его помощников, с кем общался, должны быть такие же решения. И, коллеги во фракции с пониманием отнеситесь — вот тот ряд, где находился наш коллега, ряд выше и ниже — на карантин. Ну и, коллеги, те, кто общался, также на карантин», — сказал спикер.

«Да, меня отправили на карантин. Я считаю это правильным решением: нужно заботиться о безопасности. Конечно, я посещал Францию еще до того, как страна была признана опасной в плане распространения коронавируса. Однако карантин еще примерно в неделю считаю оправданным. Со мной контактировали еще семь-восемь депутатов, которые обычно сидят рядом — их также поместили в карантин», — сообщил Сергей Катасонов, сообщает Polit.ru

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В Петербурге из-за коронавируса студентам запретили целоваться. В сеть попал приказ ректора Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов Александра Запесоцкого о запрете объятий и поцелуев. Такие меры он решил применить в связи с эпидемией коронавируса. Ограничения будут действовать среди сотрудников и студентов.

В перечень запретных «физических социальных взаимодействий» включили тактильные контакты. Среди них приветственные рукопожатия, объятия и поцелуи.

Нарушение приказа будут считать грубым дисциплинарным проступком.

Приказ поручили довести до сведения студентов деканов всех факультетов до 16 марта.

«Контроль за исполнением приказа оставляю за собой», — написал Запесоцкий.

На 12 марта в Петербурге подтверждены два случая коронавируса. По данным Роспотребнадзора, сейчас на стационарном лечении находятся 129 пациентов, в том числе 9 детей с подозрением на коронавирус. Под наблюдением медиков вне стационара находятся 1 335 человек.

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Будущему экипажу МКС из-за коронавируса придется отказаться от части предстартовых традиций. Пока что космонавтам и их дублерам запретили покидать Звездный городок, рассказал начальник Центра подготовки космонавтов Павел Власов.

По его словам, даже такие многолетние традиции, как посещение перед стартом Кремлевской стены и дома Сергея Королева, будут отменены из соображений безопасности.

Кроме того, в Центре подготовки отменены все экскурсии, сведены к минимуму все возможные контакты, отменены все зарубежные командировки за исключением самых необходимых. По возвращении из зарубежных поездок сотрудники центра уходят на двухнедельную самоизоляцию. Власов выразил надежду, что эти меры дадут результаты.

Напомним, россияне Анатолий Иванишин и Иван Вагнер и американец Кристофер Кэссиди должны отправиться на МКС 9 апреля с Байконура на «Союзе МС-16». Плановая продолжительность полета экспедиции составит 196 суток.

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Россиянам, которые сейчас находятся в охваченной коронавирусом Италии, советуют как можно скорее вернуться в РФ. По возвращении путешественникам необходимо пройти двухнедельный карантин, заявила брифинге представитель МИД РФ Мария Захарова. Захарова также повторила рекомендацию россиянам воздержаться от поездок в Италию до тех пор, пока ситуация с коронавирусом не нормализуется.

Напомним, по данным ВОЗ на 12 марта, в Италии количество случаев заражения коронавирусом достигло 12 тыс. 462 человек, 827 заболевших умерли. По этим показателям страна заняла второе место в мире после Китая.

8 марта премьер-министр Джузеппе Конте ввел общенациональный карантин до 3 апреля, а 11 марта ужесточил ограничения, закрыв почти всю торговлю в стране. Также из-за коронавируса запрещены даже традиционно отмечаемые в Италии с большим размахом свадебные и похоронные церемонии.

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В Европе осталась только одна страна, в которой не зарегистрирован ни один случай заражения коронавирусом COVID-19 — это Черногория. Об этом 12 марта рассказал эпидемиолог местного Института общественного здравоохранения Игор Галич, пишет «Интерфакс».

Игорь Галич уточнил, что более 2 тыс. жителей страны сдали анализы на коронавирус с начала его распространения в Европе. Ни у кого из них заболевания не обнаружено. Сейчас 392 человека находятся на карантине и ожидают результатов анализов.

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Президент США Дональд Трамп запретил въезд в страну из Европы, за исключением Великобритании. Он это сделал, чтобы предотвратить распространение коронавируса. Трамп заявил об этом в обращении к нации, передает CNN.

В Белом доме уточнили, что речь идет о странах Евросоюза: Австрии, Бельгии, Чехии, Дании, Эстонии, Финляндии, Франции, Германии, Греции, Венгрии, Исландии, Италии, Латвии, Лихтенштейне, Литве, Люксембурге, Мальте, Нидерландах, Норвегии, Польше, Португалии, Словакии, Словении, Испании, Швеции и Швейцарии.

При этом США будут пускать своих граждан, прилетевших из Европы, если они сдадут анализы на коронавирус.

Запрет вступит в силу в полночь 13 марта и будет действовать 30 дней.

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В самом Китае эпидемия коронавируса пошла на спад. В течение последней недели новые случаи заражения фиксируют только в городе Ухань провинции Хубэй, а еще шесть случаев завезли в страну из-за рубежа.

«За пределами провинции Хубэй было выявлено семь новых случаев, из которых шесть — ввозные. Эти данные свидетельствуют о том, что в целом пик этой волны эпидемии в стране уже прошел», — заявил представитель комитета по вопросам здравоохранения КНР Ми Фэн.

За последние сутки в очаге эпидемии коронавируса зафиксировали лишь 15 случаев заражения. Смертность снизилась до 3,9%, за сутки скончались 11 человек. При этом полностью вылечить от заболевания удалось уже 77,7% всех зараженных (62 793 человек), они уже покинули больницы.

Китайские власти зафиксировали вспышку вызванной коронавирусом COVID-19 пневмонии в конце декабря 2019 года в крупном городе Ухань. О том, что коронавирус нового типа начал передаваться между людьми, врачи сообщили 20 января 2020 года.

Всемирная организация здравоохранения признала вспышку эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба.11 марта ВОЗ объявила пандемию вируса COVID-19. Об этом заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.

Негативная тенденция связана с ростом количества стран, затронутых вирусом. В то же время Гебрейесус заявил, что распространение коронавируса можно будет держать под контролем. Так, в 81 стране не обнаружено ни одного случая COVID19, а в 57 странах — меньше 10 случаев. Пандемию можно пока остановить, подчеркнул он.

По последним данным, в мире насчитывается более 120 тыс. зараженных коронавирусом. Болезнь зафиксирована уже более чем в 100 странах мира. Умерли от инфекции свыше 4 тыс. человек. Вспышка коронавируса произошла в китайском Ухане в конце прошлого года. Затем вирус начал мутировать и распространяться за пределы КНР.

Вакцины от коронавируса нет.

Напомним еще заголовки по теме:

Пандемия (греч. πανδημία — весь народ) — эпидемия, характеризующаяся распространением инфекционного заболевания на территории всей страны, территорию сопредельных государств, а иногда и многих стран мира.

По инф. rosbalt.ru

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