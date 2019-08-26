В России готовится проект амнистии к 75-летию Победы

Президентский Совет по правам человека (СПЧ) разработал два варианта амнистии к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, которое будет отмечаться в следующем году. Об этом рассказал РИА Новости председатель совета Михаил Федотов. А как вы считаете - нужно ли стране периодически амнистировать преступников (не рецидивистов!) по случаю знаменательных дат?

«Сейчас мы приступаем к обсуждению, чтобы выбрать наиболее оптимальный вариант со всех точек зрения, доработать и передать президенту», — сказал он.

Глава СПЧ напомнил, что президиум совета еще в апреле 2019 года решил инициировать амнистию к 75-летию Победы. Проработать различные варианты условий ее проведения, один из которых впоследствии будет предложен президенту Владимиру Путину, поручили двум постоянным комиссиям.

«Одно могу сказать определенно: мы не будем, в отличие от прошлых лет, предлагать дополнить общеуголовную амнистию административной амнистией», — уточнил Федотов.

Он также напомнил, что сейчас активно ведется работа над новым Кодексом об административных правонарушениях (КоАП), — и в него должны войти общие нормы об амнистии, которые в дальнейшем упростят процедуру ее согласования и объявления.

Традиция амнистирования осужденных (как правило, речь идет не о закоренелых рецидивистах) - давняя, и в Европе, и в царской России такое практиковалось. Так власть (монархи, а затем и избранные вожди наций) укрепляли моральное единство народов, показывая снисхождение по случаю действительно знаменательных, объединяющих нацию событий. Но наверняка найдутся и те, кто ссылаясь на разгул преступности, будут возражать против щедрого жеста... А какое ваше мнение, уважаемый читатель?

Polit.ru

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