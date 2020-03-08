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Когда же все-таки коронавирус пойдет на спад?

По инф. rosbalt.ru   
08 Марта 2020 г.
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Коронавирус COVID-2019 пойдет на спад в ближайшее время в связи с наступлением весны. Об этом заявила эпидемиолог, ассистент кафедры организации здравоохранения и медицинского права СПбГУ Лидия Сопрун. По ее словам, паниковать из-за инфекции не стоит, а опасения связаны с его «новизной» и необходимостью изучения.

Когда же все-таки коронавирус пойдет на спад?

«По сути это ОРВИ. Любая вирусная инфекция подчиняется законам эпидемического процесса. Есть рост заболеваемости, есть стабилизация процесса, а потом происходит спад. В связи с теплым периодом в ближайшее мы будем его ожидать», — отметила Сопрун.

При этом эксперт посоветовала одеваться по погоде, несмотря на солнечные дни. Не стоит забывать о средствах личной гигиены и индивидуальной защиты, добавила собеседница.

С Лидией Сопрун согласился депутат Заксобрания Александр Егоров. По его мнению, организаторы зря отменили Петербургский экономический форум из-за коронавируса. «Потому что это начало июня, а я думаю, что где-то к концу апреля уже мы начнем забывать об этом. В Китае вирус идет на спад, в Южной Корее идет на спад. В Италии, как я понимаю, уже пик достигнут», — рассказал парламентарий.

  • Напомним, в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухане была зафиксирована вспышка пневмонии, вызванной новым типом коронавируса (COVID-2019, по классификации ВОЗ). К настоящему времени число заболевших в КНР достигло примерно 80,5 тыс. человек, вылечились почти 54 тыс. пациентов.
  • По последним данным, случаи заражения зафиксированы уже в 85 странах, в том числе в России. В целом число инфицированных COVID-2019 в мире приблизилось к 100 тыс. человек, скончались более 3,2 тыс. человек.
  • На территории России зафиксированы около десяти случаев заболевания коронавирусом.Три случая зарегистрированы в Липецке, один в Санкт-Петербурге, остальные — в Москве.

Всемирная организация здравоохранения, в связи с быстрой экспансией вируса, повысила оценку его риска на глобальном уровне до «очень высокого».

По количеству заразившихся лидируют Китай, Южная Корея, Италия и Иран. Роспотребнадзор рекомендовал воздержаться от поездок в эти страны.

Тем временем из-за распространения коронавируса в РФ были отменены Российский инвестиционный форум в Сочи и Ялтинский экономический форум. Также стало известно, что откладывается на неопределенный срок проведение Красноярского экономического форума.

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По инф. rosbalt.ru

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