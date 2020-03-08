Когда же все-таки коронавирус пойдет на спад?

Главные каналы, конкурируя друг с другом, наносят удары по зрителю и самим себе. Причём не какие-то там кабельные, молодёжные, развлекательные, коммерческие каналы, а самые что ни на есть первые, главные, государственные. Включишь и... напарываешься на исключительную мерзость, которая отвратительна и...
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"Трем сестрам предъявили обвинение в убийстве, так как они убили своего отца. Генеральная прокуратура изменила решение", - сообщает швейцарское издание Tages-Anzeiger. Поясним, что речь идео о сестрах Хачатурян, которые убили своего...
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Коронавирус COVID-2019 пойдет на спад в ближайшее время в связи с наступлением весны. Об этом заявила эпидемиолог, ассистент кафедры организации здравоохранения и медицинского права СПбГУ Лидия Сопрун. По ее словам, паниковать из-за инфекции не стоит, а опасения связаны с его «новизной» и необходимостью изучения.
«По сути это ОРВИ. Любая вирусная инфекция подчиняется законам эпидемического процесса. Есть рост заболеваемости, есть стабилизация процесса, а потом происходит спад. В связи с теплым периодом в ближайшее мы будем его ожидать», — отметила Сопрун.
При этом эксперт посоветовала одеваться по погоде, несмотря на солнечные дни. Не стоит забывать о средствах личной гигиены и индивидуальной защиты, добавила собеседница.
С Лидией Сопрун согласился депутат Заксобрания Александр Егоров. По его мнению, организаторы зря отменили Петербургский экономический форум из-за коронавируса. «Потому что это начало июня, а я думаю, что где-то к концу апреля уже мы начнем забывать об этом. В Китае вирус идет на спад, в Южной Корее идет на спад. В Италии, как я понимаю, уже пик достигнут», — рассказал парламентарий.
Напомним, в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухане была зафиксирована вспышка пневмонии, вызванной новым типом коронавируса (COVID-2019, по классификации ВОЗ). К настоящему времени число заболевших в КНР достигло примерно 80,5 тыс. человек, вылечились почти 54 тыс. пациентов.
По последним данным, случаи заражения зафиксированы уже в 85 странах, в том числе в России. В целом число инфицированных COVID-2019 в мире приблизилось к 100 тыс. человек, скончались более 3,2 тыс. человек.
На территории России зафиксированы около десяти случаев заболевания коронавирусом.Три случая зарегистрированы в Липецке, один в Санкт-Петербурге, остальные — в Москве.
Всемирная организация здравоохранения, в связи с быстрой экспансией вируса, повысила оценку его риска на глобальном уровне до «очень высокого».
По количеству заразившихся лидируют Китай, Южная Корея, Италия и Иран. Роспотребнадзор рекомендовал воздержаться от поездок в эти страны.
Тем временем из-за распространения коронавируса в РФ были отменены Российский инвестиционный форум в Сочи и Ялтинский экономический форум. Также стало известно, что откладывается на неопределенный срок проведение Красноярского экономического форума.
В Москве погиб известный украинский шахматист, гроссмейстер Станислав Богданович и украинская шахматистка Александра Вернигора. Они отравились закисью азота, которая вызывает опьяняющий эффект и приступы смеха. (Дурачество привело к смерти, а ведь так многие из наших внуков любят развлекаться. Расскажите им об этой истории! - прим. МГ.)
Коронавирус COVID-2019 пойдет на спад в ближайшее время в связи с наступлением весны. Об этом заявила эпидемиолог, ассистент кафедры организации здравоохранения и медицинского права СПбГУ Лидия Сопрун. По ее словам, паниковать из-за инфекции не стоит, а опасения связаны с его «новизной» и необходимостью изучения.
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В России могут начать наказывать по отдельной уголовной статье вандалов, которые повреждают места захоронений воинов и памятники в местах боевой славы. Такой проект закона внес в Государственную думу глава государства Владимир Путин.
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«(…) Смесь из трех пестицидов (ципродинил, мепанипирим и пириметанил), используемых для борьбы с грибковыми болезнями растений, может способствовать прогрессированию болезни Альцгеймера. Таково заключение международного исследования, координируемого французскими исследователями и опубликованного в феврале в Environmental Health Perspectives, самом престижном научном журнале по вопросам гигиены окружающей среды», — пишет Le Monde.
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Наступило 8 марта — праздник, официально называющийся Международный женский день и возникший в знак борьбы женщин за свои права. Со временем в СССР и затем в постсоветских странах он «переродился» в праздник весны и внимания к представительницам женского пола.
Австралийские ученые из Университета Нового Южного Уэльса на основании данных о 229 видах животных, от насекомых до млекопитающих, статистически подтвердили гипотезу о влиянии половых хромосом на различие в средней продолжительности жизни между полами. В частности, они объясняют, почему женщины (с хромосомным набором XX) в среднем живут дольше мужчин (XY).
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