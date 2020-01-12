В разгар морозов 64 человек в Якутии остались без электричества

Авария лишила электричества пять районов Якутии. Без света и тепла остались 64 тыс. человек, сообщает пресс-служба Центральных электросетей региона.

12 января в результате срабатывания автомата защиты произошло отключение ВЛ-110 кВ «Майя-Чурапча» на подстанции «Майя». После сообщения об аварии на место происшествия выехали энергетики и приступили к ремонту.

Температура в регионе держится сейчас на отметке -30 градусов. Дизельные электростанции развернули во всех пяти пострадавших районах, Чурапчинском, Таттинском, Амгинском, Томпонском и Усть-Майском.

Региональные власти оперативно ввели в работу резервные станции котельных. Ни в одном из населенных пунктов теплоснабжение нарушено не было.

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Polit.ru

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