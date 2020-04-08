В разгар эпидемии врачу-общественнику запрещают помогать коллегам в регионах. Почему?!

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«(…) 36-летняя Анастасия Васильева, глава независимого профсоюза „Альянс врачей“, в настоящий момент выступает против политики Кремля в области здравоохранения. Этому офтальмологу удалось объединить более 2 тыс. практикующих по всей стране, она осуждает методы борьбы с эпидемией со стороны властей. (…) Она продолжает свою деятельность по распространению масок, перчаток и респираторов среди медицинских учреждений. 2 апреля, когда она отправилась в Великий Новгород, к северо-западу от Москвы, ее арестовали. Освободили ее чуть менее, чем через 24 часа после того, как оштрафовали за несоблюдение карантинных мер», — передает Le Point.
«(…) Мы собирались посетить три больницы в Новгородской области, и полиция остановила нас по дороге в Окуловку — рассказала Васильева в интервью изданию. — По-видимому, они получили приказ так поступить. Они вытащили документ о несоблюдении карантина, но мы объяснили им, что намереваемся осуществить поставку оборудования, и что мы имеем на это право. Они отвезли нас в отделение полиции и задержали на 8 часов, заставив подписать документы. Затем, когда пора было уходить, пришли другие люди, некоторые в штатском. Они вытащили меня из машины и ударили в грудь. Их было человек 20–30, что слишком много для такого маленького города, в котором мы находились. Я потеряла сознание, а затем очнулась в тюрьме. И в течение 7 часов до самого рассвета два человека допрашивали меня перед двумя камерами. Они задавали мне вопросы о коронавирусе. Про количество зараженных людей. Они хотели поймать меня в ловушку, потому что у нас в России принят новый закон, который запрещает людям что-либо утверждать о количестве жертв. Они постоянно говорили, что я работаю на „плохую“ организацию. Затем они отвели меня в суд, и после шести часов ожидания меня оштрафовали на 1600 рублей (20 евро)».
«Между тем, нам удалось доставить средства индивидуальной защиты в больницы и центры скорой помощи, около тысячи масок. Для меня это было важнее всего. Подобные угрозы меня не пугают. Что за глупое стремление помешать нам помогать медперсоналу», — считает собеседница издания.
«(…) В больнице Окуловки ничего нет. Абсолютно ничего. Хирург работает в одной маске в течение двух недель. Нет защитной одежды и очков. Перчаток нет. Зато есть документ от Министерства здравоохранения, в котором указано, что в этом учреждении должен быть респиратор. В прошлом году врачи объявили забастовку, чтобы добиться повышения зарплаты. Врачам платили 14 тыс. рублей (170 евро) в месяц. Однако в 2012 году президент пообещал увеличить им зарплату. Чего они наконец добились, так как теперь они получают 35 тыс. рублей (426 евро)», — рассказывает Васильева.
«(…) Я спросила их, есть ли у них случаи заболевания коронавирусом, но они не знают, потому что у них нет тестов. В настоящее время у них пять случаев пневмонии, но они не знают причину», — поясняет глава «Альянса врачей».
«(…) Принятых правительством мер далеко не достаточно. Когда президент впервые объявил о недельных каникулах, многие москвичи уехали к родителям в провинцию, а затем вернулись. Вы можете себе представить, какие эпидемические очаги сейчас существуют по всей стране. В провинциях коронавирус только начинается, мы достигнем пика эпидемии лишь к лету», — полагает Васильева.
«(…) Несомненно то, что официальная статистика лжет. В Москве и других местах медработники говорят нам, что администрация больницы угрожает уволить тех, кто осмелится записать диагноз «коронавирус», — сообщает собеседница издания.
«(…) Президент и правительство должны понять, что мы помогаем медицинским бригадам. Это то, что они сами должны делать. У них есть деньги и даже заводы для удовлетворения потребностей больниц. Но если они этого не делают, то почему не позволяют нам выполнить эту миссию? Они даже только что приняли закон, запрещающий любую продажу средств индивидуальной защиты таким организациям, как наша. А ведь мы находимся в контакте с поставщиками, которые рады нам помочь. Мы только что купили 5 тыс. масок. И новые запросы не прекращаются. Сегодня к нам за срочной помощью обращаются около 100 больниц», — подчеркивает Анастасия Васильева.
Положение дел в здравоохранение страны, признаться честно, пока все еще оставляет желать лучшего. И если в крупных федеральных центрах все еще вроде бы не так плохо, то в глубинке можно кричать "караул", в этом сомневаться практически не приходится. Только непонятно, зачем мешают общественникам помогать врачам, неправильно это...
А вот еще заголовки о положении дел в здравоохранении:
«(…) 36-летняя Анастасия Васильева, глава независимого профсоюза „Альянс врачей“, в настоящий момент выступает против политики Кремля в области здравоохранения. Этому офтальмологу удалось объединить более 2 тыс. практикующих по всей стране, она осуждает методы борьбы с эпидемией со стороны властей. (…) Она продолжает свою деятельность по распространению масок, перчаток и респираторов среди медицинских учреждений. 2 апреля, когда она отправилась в Великий Новгород, к северо-западу от Москвы, ее арестовали. Освободили ее чуть менее, чем через 24 часа после того, как оштрафовали за несоблюдение карантинных мер», — передает Le Point.
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