Счетная палата: почти в каждой третьей российской больнице нет водопровода

Счетная палата сообщила о неэффективном расходовании бюджетных денег, которые направляют на оснащение больниц и поликлиник. (Мало выделить деньги, надо успешно их освоить, и вот с этим-то проблемы в регионах большие. - прим. МГ.)

На 1 января 2019 в 41,1% российских медучреждений, в том числе больницах и поликлиниках, отсутствовало центральное отопление, в 30,5% — водопровод, в 52,1% — горячее водоснабжение, в 35% — канализация, а еще 14% находятся в аварийном состоянии. Всего, по данным палаты, в стране более 116 тыс. медицинских учреждений.

Также ведомство отмечает, что в 2018 году по сравнению с 2017-м стало меньше врачей — на 1,03%, а младшего медперсонала — сразу на 32,3%.

В докладе, опубликованном на сайте палаты, говорится, что до 2024 года на нацпроект «Здравоохранение» выделят 1,6 трлн рублей. Но на создание инфраструктуры для оказания медпомощи детям отправят только 14,9% от этой суммы, то есть около 253 млрд рублей.

Из тех денег, что государство уже выделяло на развитие здравоохранения, к концу 2018 года в 14 субъектах федерации они были освоены на уровне менее 90%, а в пяти — менее 80% (Мурманская, Саратовская, Тамбовская области, Пермский край и Хакасия). В регионах возникают проблемы при госзакупках, поставщики нарушают условия контрактов, в аукционах никто не участвует, они срываются.

Еще новости из сферы здравоохранения - по ссылке.

Хотите читать нас в социальных сетях? Пожалуйста: Одноклассники , Facebook , ВКонтакте . А еще есть Яндекс-Дзен .

Polit.ru

Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

Загрузка...