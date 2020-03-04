В России с начала года из-за нехватки лекарств умерли 10 человек

В России с начала года из-за нехватки важнейших антибиотиков скончались 10 больных муковисцидозом. Об этом сообщили врачи в ходе состоявшегося накануне в Общественной палате России круглого стола.

В 2014 году вступил в силу Федеральный закон (ФЗ) № 44, регламентирующий закупку лекарств. Цель — поддержать отечественных производителей и сэкономить бюджетные деньги. Впоследствии с российского рынка стали уходить производители оригинальных препаратов. Зарубежным фармкомпаниям пришлось снизить цены на лекарства, что в конечном итоге привело к их уходу с российского рынка. Россия, в свою очередь, стала закупать дженерики — более дешевые аналоги эффективных заграничных лекарств.

Врачи, однако, заявляют, что прием дженериков часто оборачивается для больных тяжелыми побочными эффектами, а их клиническая эквивалентность оригинальному лекарству не доказана.

В ноябре 2019 года обострилась ситуация с лекарствами для пациентов с муковисцидозом. Так, из свободного доступа пропали три важнейших антибиотика для лечения заболевания — «Тиенам», «Фортум» и «Колистин». Позднее производители «Фортума» решили бесплатно поставить в Россию 30 тысяч упаковок этого лекарства. Однако, пишет газета, спустя три месяца пациенты этих препаратов так и не получили, а решение о возвращении на рынок «Тиенама» и «Колистина» по-прежнему не принято.

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Врачи и пациентское сообщество потребовали решительных действий со стороны государства. В первую очередь, они просят немедленно обеспечить больных муковисцидозом лекарствами, закупленными по торговым наименованиям, а также изменить процедуру регистрации дженериков, чтобы они непременно исследовались специалистами на предмет терапевтической эквивалентности оригинальному препарату.

Письмо с такой же просьбой муковисцидологи отправляли премьер-министру Михаилу Мишустину, но глава правительства не отреагировал на их просьбу.

А в начале февраля группа российских онкологов направила в Минздрав РФ письмо, в котором также потребовали обеспечить бесперебойную поставку в больницы необходимых оригинальных препаратов и расходных материалов для онкобольных детей.

Критику законодательства в сфере лекарственного обеспечения высказали также врачи, которые занимаются лечением пациентов с сахарным диабетом.

По словам врача-эндокринолога и члена Общественной палаты Лианы Григорян, врачи вынуждены назначать только то, что закуплено.

«Мне стыдно смотреть пациентам в глаза, потому что каждый месяц я вынуждена менять им терапию в зависимости от того, что есть в аптеке», — заявила она.

Вместе с тем врачи и пациенты подчеркнули, что они не против отечественных препаратов и дженериков как таковых. Главное — чтобы они были качественными и эффективными, а для этого необходим жесткий государственный контроль.

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Между тем, стало известно, что в Петербурге закупят лекарства для терапии пациентам со спинально-мышечной атрофией (СМА). Об этом 3 марта сообщили в пресс-службе городского комздрава.

Смольный уже получил двадцать упаковок «Спинразы» для пяти петербуржцев. В марте поставят еще сорок флаконов.

Известно, что этот препарат в 2016 году стал первым одобренным лекарством для лечения СМА, который использовали в Соединенных Штатах и странах Европейского Союза. Теперь он дошел и до России.

В комздраве отметили, что врачи уже назначили «Спинразу» 16 пациентам. Терапия обойдется в 770 млн рублей из-за дороговизны препарата.

«Согласно инструкции по применению, лечение пациентов пожизненное, непрерывное. На сегодняшний день стоимость одной упаковки препарата (1 введение) составляет порядка 8 млн рублей. Стоимость лечения одного пациента в первый год лечения с учетом начальной дозы составит более 48 млн рублей (6 флаконов), в последующие годы — 24 млн рублей (3 флакона)», — рассказали в комздраве.

Отмечается, что у врачей отечественных клиник отсутствует опыт работы со «Спинразой». Тем временем во второй половине 2020 года планируются клинические испытания российского аналога.

Спинально-мышечная атрофия относится к редким наследственным заболеваниям. У пациентов отмечают поражение двигательных нейронов спинного мозга, в результате чего нарушается работа мышц ног, головы и шеи. Часто болезнь ведет к летальному исходу.

По инф. rosbalt.ru

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